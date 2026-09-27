Bản Lầu tổ chức giải chạy khám phá sắc màu biên cương

Giải diễn ra trong 2 ngày (31/10 - 1/11/2026).

Theo kế hoạch của UBND xã Bản Lầu, giải dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người dân đang sinh sống, công tác trên địa bàn cùng các vận động viên chuyên nghiệp, nghiệp dư đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Hiện Ban Tổ chức đã mở cổng đăng ký tham gia giải, tạo điều kiện để các vận động viên trong và ngoài tỉnh đăng ký lựa chọn cự ly phù hợp. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km, gồm nội dung cá nhân nam và nữ. Ngày 1/11, các cự ly xuất phát từ 6 giờ 30 tại sân vận động Lùng Vai, thôn Trung Tâm.

Bản Lầu có cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng biên giới Lào Cai.

Trong giải chạy, các cung đường được xây dựng gắn với không gian làng bản, cảnh quan đặc trưng của Bản Lầu. Cự ly 21 km đi qua Lùng Vai, Tảo Giàng, Bồ Lũng, hồ sinh thái Tảo Giàng, Suối Thầu, Phẳng Tao và nhiều địa điểm khác trước khi trở về chợ Lùng Vai. Các cự ly 10 km và 5 km cũng đưa vận động viên qua những tuyến đường thuộc Lùng Vai, Tảo Giàng, Phẳng Tao và khu vực hồ sinh thái Tảo Giàng.

Những đồi chè xanh - một trong những nét đặc trưng của cảnh quan Bản Lầu.

Cung đường chạy đưa vận động viên qua các khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp của Bản Lầu. (Ảnh: UBND xã Bản Lầu)

Qua từng cung đường, giải chạy hướng tới việc đưa vận động viên trực tiếp trải nghiệm cảnh quan tự nhiên, không gian sinh hoạt và văn hóa đặc trưng của vùng biên Bản Lầu. Đây cũng là một trong những mục tiêu được địa phương xác định khi tổ chức giải, nhằm giới thiệu hình ảnh quê hương, con người, cảnh quan, giá trị văn hóa và sản phẩm đặc trưng, quảng bá du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km, dành cho nam và nữ.

Không gian của giải không chỉ diễn ra trên đường chạy. Trong chương trình khai mạc tối 31/10 tại Phân hiệu Tiểu học Lùng Vai, xã Bản Lầu dự kiến ra mắt Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao nòng cốt; công bố quyết định công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh “Động Gốc Găng”; phát động chương trình gây quỹ thắp sáng đường biên và phủ xanh tuyến biên giới. Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ quần chúng, đốt lửa trại và bắn pháo bông.

Tại lễ khai mạc giải sẽ công bố quyết định Động Gốc Găng là Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.

Các gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương cũng được bố trí tại khu vực khai mạc, bế mạc để phục vụ vận động viên, cổ động viên và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo xã Bản Lầu kiểm tra công tác chuẩn bị giải. (Ảnh: UBND xã Bản Lầu)

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức đang tích cực triển khai các phần việc chuẩn bị cho giải, từ khảo sát, hoàn thiện các cung đường chạy, bố trí các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế đến chuẩn bị cơ sở vật chất, khu vực khai mạc, bế mạc và các gian hàng phục vụ vận động viên. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường cũng được xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên trong suốt quá trình thi đấu.

Giải chạy góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, quảng bá cảnh quan, con người cùng đất biên cương Bản Lầu. (Ảnh: UBND xã Bản Lầu)

Cự ly 21 km đi qua nhiều địa điểm như Tảo Giàng, Bồ Lũng, hồ sinh thái Tảo Giàng, Suối Thầu, Phẳng Tao...

Với cách tổ chức kết hợp giữa thi đấu, trải nghiệm và quảng bá địa phương, “Bản Lầu Discovery Run - Hương sắc biên cương” hướng tới tạo thêm một hoạt động thể thao gắn với khám phá cảnh quan, văn hóa và đời sống vùng biên; góp phần giới thiệu hình ảnh Bản Lầu đến vận động viên và du khách trong, ngoài tỉnh.