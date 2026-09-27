Lào Cai sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ vào ngày 30/9

Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Facebook Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Lào Cai)

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 7 giờ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng và Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường. Trong đó, Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường là nơi an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường.

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập 90 hài cốt liệt sĩ.