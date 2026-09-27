Gửi lại đôi chân ở chiến trường, người lính về với đất mẹ vào ngày sinh nhật

Mất đi một phần cơ thể ở chiến trường ác liệt

“Vậy là anh không còn phải chịu những cơn đau hành hạ nữa...”, đó là lời tiễn biệt được Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đăng tải khi người thương binh Võ Ngọc Ánh qua đời. Sau gần nửa thế kỷ âm thầm chịu đựng nỗi đau do vết thương chiến tranh để lại, người lính ấy đã ra đi đúng vào ngày sinh nhật mình khiến nhiều người xúc động.

Ông Võ Ngọc Ánh sinh ngày 26/9/1960, quê phường Nghĩa Hòa, tỉnh Nghệ An. Ông là con thứ 3 trong gia đình có 8 anh chị em. Cha ông từng tham gia đội du kích xã, mẹ tham gia đội cứu thương tổ khu phố trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thương binh Võ Ngọc Ánh trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 67 tuổi. Ảnh: Kim Long

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng đã hun đúc trong chàng thanh niên lòng yêu nước. Ngày 22/8/1978, khi mới 18 tuổi, chàng trai Võ Ngọc Ánh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế về Sư đoàn 316B. Đến tháng 1/1979, ông được chuyển về Sư đoàn 337, Quân khu 4, với dự kiến sẽ sang phối hợp với quân đội Lào.

Tuy nhiên, vào đầu năm 1979, khi chiến sự biên giới phía Bắc nổ ra, đơn vị của ông nhận lệnh cơ động ra Lạng Sơn chiến đấu. Trưa 25/2/1979, những người lính trẻ thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 lên đến Lạng Sơn. Chưa kịp ăn cơm, họ đã bước vào trận chiến tại cầu Khánh Khê.

Phút tiễn biệt thương binh Võ Ngọc Ánh. Ảnh: Kim Long

Gần hai tháng sau, ngày 22/4/1979, trong một trận chiến tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, ông Ánh bị thương rất nặng do mìn, hai chân bị cụt, tay trái bị thương. Lúc ấy, ông chưa tròn 19 tuổi - khi chưa kịp có một lời hẹn ước lứa đôi.

Do vết thương quá nặng, ông được chuyển về tuyến sau điều trị. Người lính ấy từng có thời gian điều trị, an dưỡng tại Bệnh viện Quân y 110, Đoàn 157. Năm 1982, ông được phục viên với tỷ lệ thương tật 91% và chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Từ đó, nơi này trở thành mái nhà thứ hai của người lính cụt hai chân, không vợ con.

Kiên cường chịu đựng nỗi đau chiến tranh

Ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cho biết, ông Võ Ngọc Ánh là một trong những thương binh có thời gian dài gắn bó với trung tâm. Mang thương tật đặc biệt nặng, ông sống khá khép kín.

Không vợ con, gần như cả cuộc đời sau chiến tranh của ông gắn với Trung tâm - nơi cán bộ, nhân viên và những người đồng đội thương binh trở thành gia đình của ông. Trong những năm tháng sống tại đây, ông luôn chấp hành tốt nội quy, quy định và các y lệnh điều trị của các y bác sĩ. Với ông, Trung tâm không chỉ là nơi điều dưỡng mà còn là mái nhà đã che chở mình suốt hàng chục năm.

Người thân, chính quyền địa phương, cán bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An tiễn biệt thương binh Võ Ngọc Ánh: Kim Long

Cuối tháng 8/2026, thương tật tái phát cùng bệnh tật hiểm nghèo khiến người thương binh phải nhập viện. Gần một tháng được các y bác sĩ cùng cán bộ, viên chức Trung tâm và gia đình tận tình điều trị, chăm sóc nhưng bệnh tình của ông không thuyên giảm.

17 giờ 15 phút ngày 25/9/2026, thương binh Võ Ngọc Ánh trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 67 tuổi. Chỉ ít giờ sau, ngày 26/9 - ngày sinh của ông - gia đình, đồng đội và những người từng chăm sóc người lính năm xưa đã đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà. Trong dòng người tiễn biệt người lính đã mất đi một phần cơ thể, ai cũng xúc động, nghẹn ngào.

Ngày sinh nhật lần thứ 67 của người thương binh ấy không còn những lời chúc mừng tuổi mới. Thay vào đó là những nén hương tiễn biệt người lính đã dành gần trọn cuộc đời mang trên mình những vết thương của chiến tranh.

Cuộc đời thương binh Võ Ngọc Ánh là hành trình dài hiến dâng cả thanh xuân cho Tổ quốc. Khi hòa bình lập lại, những vết thương từ chiến trường đã theo ông qua nhiều năm tháng. Có những cơn đau tái phát, những lần điều trị, nhưng người lính ấy vẫn kiên cường sống cho đến giây phút cuối cùng.

Một cuộc đời khép lại, nhưng câu chuyện nghị lực về người lính ấy vẫn còn ở lại trong ký ức của những người từng sống, đồng hành cùng ông suốt gần nửa thế kỷ.