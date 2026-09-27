Ra mắt Câu lạc bộ bóng đá nữ xã Nam Tuấn

CLB được thành lập với 23 thành viên nhằm tạo sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, đồng thời, đáp ứng nhu cầu giao lưu, tập luyện và thi đấu của phụ nữ có cùng niềm đam mê bóng đá.

Ra mắt Câu lạc bộ bóng đá nữ Nam Tuấn.

Tại buổi lễ, Ban Chủ nhiệm và các thành viên CLB chính thức ra mắt; công bố quyết định công nhận CLB; Công ty TNHH Xây dựng Nam Anh và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quang Quỳnh trao tặng CLB 10 triệu đồng kinh phí duy trì hoạt động.

Trước đó, đội bóng đá nữ xã Nam Tuấn lần đầu tham dự Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026 và giành giải phong cách. Đây là dấu mốc đáng ghi nhận, tạo thêm động lực để phong trào bóng đá nữ trên địa bàn tiếp tục phát triển.

Trận đấu giao lưu giữa Câu lạc bộ bóng đá nữ Nam Tuấn và đội bóng đá nữ Phúc Sen, xã Quảng Uyên.

Theo kế hoạch, trong tháng 10, CLB bóng đá nữ Nam Tuấn sẽ thi đấu giao lưu với CLB bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam tại Quảng Ninh.

Ngay sau lễ ra mắt, CLB tổ chức trận đấu giao hữu với đội bóng đá nữ Phúc Sen, xã Quảng Uyên.