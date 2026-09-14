Rõ tham vọng của BYD

Nguồn tin từ ấn phẩm hàng hải New Ships và nền tảng vận tải biển Robin Assasfina cho biết BYD đã đặt đóng thêm 10 tàu chuyên vận chuyển ôtô, mỗi tàu có sức chứa quy đổi 9.200 xe (CEU). Động thái này sẽ mở rộng quy mô đội tàu của hãng xe Trung Quốc lên 18 chiếc, tổng mức chuyên chở đạt trên 130.000 xe.

Công ty China Merchants Industry sẽ thực hiện đơn hàng đóng tàu cho BYD tại các nhà máy Jinling và Haimen ở Trung Quốc. Lịch giao hàng dự kiến trong khoảng 2027-2029. Nguồn tin không chia sẻ thêm về giá trị hợp đồng. BYD và bên nhà máy đóng tàu cũng chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào.

Hồi tháng 9/2025, BYD đã hoàn thiện đội hình 8 tàu vận chuyển ban đầu. Khi đó, đội tàu vận chuyển của BYD gồm những cái tên như Jinan, Explorer No.1, Hefei, Changzhou, Shenzhen, Xi'an, Changsha và Zhengzhou.

Tất cả tàu trên đều là loại Roll-on Roll-off, nghĩa là được thiết kế để chở hàng hóa có gắn bánh xe - tức ôtô và các loại hàng tương tự. Đội tàu của BYD có sức chứa quy đổi khoảng 7.200-9.000 xe, tùy kiểu loại tàu.

Chuyên trang Car News China ước tính đội tàu 8 chiếc ban đầu có thể đáp ứng công suất xuất khẩu 1 triệu xe/năm. Sau khi có thêm 10 tàu vận chuyển mới, năng lực xuất khẩu của BYD sẽ tăng lên xấp xỉ 2,5 triệu xe/năm.

Hồi tháng 9/2025, tàu BYD Zhengzhou đã vận chuyển lô xe tay lái nghịch từ nhà máy Thái Lan sang Anh, đánh dấu chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên của nhà máy Đông Nam Á.

Ôtô từ Thái Lan không phải chịu thuế nhập khẩu như với ôtô nhập khẩu Trung Quốc. Do vậy, động thái này được xem là cách đơn giản và hiệu quả để BYD thâm nhập thị trường Anh nói riêng và châu Âu nói chung.

Dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô du lịch Trung Quốc cho thấy trong tháng 8, BYD đã hoàn tất xuất khẩu 184.000 xe, tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 6% so với tháng liền trước.

BYD đóng góp 35,4% lượng xuất khẩu xe năng lượng mới của Trung Quốc. Trong giai đoạn 8 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu của BYD đạt gần 1,13 triệu xe, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng cường xuất khẩu được xem là chiến lược phù hợp để BYD phần nào giải tỏa áp lực ở thị trường quê nhà. Hồi tháng 8, BYD bán được 184.000 xe cho khách Trung Quốc, giảm 35% so với năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm, doanh số BYD tại thị trường nội địa đạt 1,15 triệu xe, thấp hơn 43% so với cùng kỳ của năm 2025.

Chuyên trang Car News China nhận định với tình hình này, BYD sẽ tiếp tục cố gắng “sinh tồn” tại quê nhà, đồng thời nỗ lực gia tăng tối đa sức ảnh hưởng.