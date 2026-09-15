Chứng khoán 15/9: VN-Index bật tăng gần 23 điểm, ngân hàng - dầu khí dẫn sóng

Sắc xanh chiếm ưu thế trong phiên 15/9 khi VN-Index trở lại trên mốc 1.800 điểm.

Thị trường bước vào phiên 15/9 với tâm lý tích cực hơn sau những phiên điều chỉnh trước đó. Lực cầu xuất hiện ngay từ đầu phiên, giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.800 điểm.

Kết thúc buổi sáng, VN-Index đạt 1.802,34 điểm, tăng 14,11 điểm, tương ứng 0,79%. Dòng tiền tập trung khá rõ vào nhóm tài chính và năng lượng. VCB, BID, CTG, LPB, SSB cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng giá, trong khi GAS, BSR và một số mã dầu khí hỗ trợ đáng kể cho chỉ số.

Sang phiên chiều, lực mua tiếp tục được duy trì và lan rộng hơn. VN-Index có những nhịp rung lắc nhưng không đánh mất sắc xanh, sau đó tăng tốc về cuối ngày.

Đóng cửa phiên 15/9, VN-Index dừng ở 1.811,15 điểm, tăng 22,92 điểm, tương ứng 1,28% so với phiên trước. Như vậy, so với mức đóng cửa buổi sáng, chỉ số tăng thêm gần 9 điểm trong phiên chiều. Trên HoSE có 232 mã tăng và 86 mã giảm, cho thấy độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên mua.

Ngân hàng và dầu khí trở thành hai trụ chính

Nhóm ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nhịp hồi phục của thị trường. BID tăng 2,94%, VCB tăng 2,56%, CTG tăng 2,35%; LPB tăng 3,26%, trong khi VIB, VPB và MBB cùng tăng trên 1,5%.

SSB tiếp tục gây chú ý khi tăng hết biên độ. Trong rổ VN30, có 25 mã tăng giá, cho thấy sắc xanh không chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Dầu khí là nhóm nổi bật nhất trong phiên. BSR tăng 6,84%, GAS tăng 6,65%; OIL tăng gần 6,5%, PLX tăng 5,96%, PVS tăng 4,91%. PVD, PVC, PVP và PVB cũng đồng loạt tăng mạnh. Riêng GAS và BSR đóng góp gần 5 điểm vào mức tăng của VN-Index.

Nhóm chứng khoán cũng phục hồi với SSI tăng 1,72%, VIX tăng 2,38%, VDS tăng 2,88% và HCM tăng 1,62%.

Các cổ phiếu trong hệ sinh thái Gelex hồi phục sau phiên giảm mạnh trước đó. GEE và GEL tăng trần, GEX có thời điểm tăng trên 6% trước khi thu hẹp biên độ về cuối phiên. Ở chiều ngược lại, VIC, VHM và VRE vẫn chịu áp lực, trở thành một trong số ít nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa đồng thuận với đà tăng chung.

Nhóm dầu khí đồng loạt tăng mạnh.

Thanh khoản giảm, khối ngoại tiếp tục mua ròng

Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 16.600 tỷ đồng, giảm gần 15% so với phiên trước. Thanh khoản chưa tăng theo điểm số cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc, dù áp lực bán đã hạ nhiệt đáng kể.

Khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi mua ròng khoảng 730 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 717 tỷ đồng.

VCB dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 228 tỷ đồng, tiếp đến là BSR khoảng 158 tỷ đồng và BID khoảng 125 tỷ đồng. Ngược lại, VIC bị bán ròng khoảng 343 tỷ đồng, VHM hơn 212 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 1,7 tỷ đồng, trong khi UPCoM được mua ròng khoảng 14 tỷ đồng.

Phiên 15/9 vì vậy ghi nhận sự thay đổi đáng kể so với trạng thái thận trọng những phiên trước: VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm ngay trong buổi sáng và tiếp tục mở rộng đà tăng về cuối ngày. Tuy nhiên, việc thanh khoản trên HoSE giảm trong một phiên tăng mạnh cho thấy sức mạnh của nhịp hồi vẫn cần được kiểm chứng thêm ở các phiên tiếp theo.