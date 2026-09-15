[Infographic] Chứng khoán ngày 15/9: VN-Index tăng gần 23 điểm, khối ngoại mua ròng 718,4 tỷ đồng trên HoSE
Kết phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index tăng 22,92 điểm (+1,28%) lên mức 1.811,15 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE phục hồi tích cực với 222 mã tăng giá, 83 mã giảm giá và 53 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 21,1% so với phiên trước. Khối ngoại mua ròng tốt trong phiên hôm nay với giá trị 718,4 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-159-vn-index-tang-gan-23-diem-khoi-ngoai-mua-rong-7184-ty-dong-tren-hose-post988757.html