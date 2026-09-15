Bộ KH&CN dự kiến cắt giảm hơn 1.000 ngày chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và tối ưu hóa quy trình phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 15/9, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính.

Phân cấp mạnh mẽ, cắt giảm hàng nghìn ngày chờ đợi

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Đỗ Đình Rô nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đang đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Đỗ Đình Rô phát biểu tại Hội thảo. ﻿ Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục, kết hợp với cường độ chuyển đổi số và chủ trương phân cấp về địa phương đòi hỏi mỗi cán bộ không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn phải linh hoạt trong ứng dụng công nghệ. Do đó, Hội thảo được thiết kế như một diễn đàn thiết thực để trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ và tháo gỡ ngay những điểm nghẽn đang tồn tại.

Một trong những điểm sáng thu hút sự quan tâm lớn tại Hội thảo là kết quả triển khai Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo thông tin từ đại diện Vụ Pháp chế, trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến sẽ thực hiện phân cấp 58 thủ tục hành chính và bãi bỏ 26 thủ tục không còn phù hợp. Sự quyết liệt này ước tính sẽ giúp cắt giảm khoảng 1.066 ngày giải quyết thủ tục.

Động thái này không chỉ trao quyền chủ động lớn hơn cho các địa phương mà còn trực tiếp kéo giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo ra một môi trường hành chính thông thoáng, thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Lấy dữ liệu làm trung tâm, xóa bỏ rào cản địa giới hành chính

Tiếp nối mạch cải cách thể chế, đại diện Bộ Tư pháp đã trình bày những điểm mới mang tính đột phá của Nghị định số 309/2026/NĐ-CP và Nghị định số 310/2026/NĐ-CP. Tinh thần cốt lõi của các quy định mới là kiên quyết yêu cầu cơ quan nhà nước khai thác, sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành để thay thế cho thành phần hồ sơ giấy.

Người dân và doanh nghiệp sẽ không phải mất công cung cấp lại những thông tin mà Nhà nước đã nắm giữ. Đồng thời, các quy định mới cũng mở đường cho việc thực hiện thủ tục không phụ thuộc vào địa giới hành chính, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ, đại diện Bộ Công an đã chia sẻ những con số ấn tượng về hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tính đến ngày 14/9/2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 27 triệu hồ sơ được đồng bộ thành công, cùng với đó là khoảng 6,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng giá trị cán mốc 2.400 tỷ đồng.

Dù đạt được khối lượng giao dịch khổng lồ, đại diện Bộ Công an cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Điển hình là việc đồng bộ trạng thái hồ sơ giữa các hệ thống trung ương và địa phương đôi lúc còn độ trễ, một số hệ thống chưa thể cập nhật theo thời gian thực. Điều này đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến công tác theo dõi, thống kê số liệu và điều phối công việc chung.

Đa dạng hóa điểm chạm, tăng cường kết nối Trung ương - Địa phương

Để hiện thực hóa các chủ trương số hóa tại Bộ phận Một cửa, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã mang đến Hội thảo kinh nghiệm thực tiễn về việc triển khai mô hình ki-ốt thông minh. Mô hình này được định vị là một điểm hỗ trợ đắc lực trong toàn bộ hành trình phục vụ công dân.

Tuy nhiên, để ki-ốt thực sự phát huy hiệu quả chứ không chỉ là một thiết bị phần cứng đơn thuần, việc triển khai cần phải được gắn kết chặt chẽ với tổ chức vận hành, quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa và nền tảng công nghệ đồng bộ. Sự kết hợp này nhằm đáp ứng linh hoạt từ nhu cầu tự phục vụ của người dân, hỗ trợ trực tiếp tại quầy cho đến các hoạt động tư vấn chuyên sâu.

Các đại biểu trình bày chuyên đề tại Hội thảo - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau các chuyên đề mang tính định hướng và cung cấp thông tin, Hội thảo đã dành phần lớn thời lượng cho không gian đối thoại mở. Hàng loạt những khó khăn, vướng mắc từ các địa phương trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hậu phân cấp đã được đưa ra mổ xẻ. Các chuyên gia và đại biểu đã cùng nhau làm rõ nhiều vấn đề nóng như kỹ thuật đồng bộ hồ sơ, cơ chế chia sẻ và khai thác dữ liệu liên thông, cũng như các phương án hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.

Sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở việc tập huấn nghiệp vụ mà còn đóng vai trò như một cầu nối quan trọng, thắt chặt sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan Trung ương và các địa phương.

Bằng việc nâng cao năng lực cho đội ngũ "tuyến đầu", thúc đẩy khai thác dữ liệu và chuẩn hóa quy trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ: minh bạch, thuận tiện và mang lại giá trị thực chất nhất cho người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp.