Công đoàn Dệt May Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam, các Công đoàn cơ sở và đại diện người lao động, đoàn viên tiêu biểu.

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm, Công đoàn Dệt May Việt Nam và cá nhân bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của tổ chức Công đoàn và các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong suốt hành trình xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam (DMVN) nhấn mạnh, 30 năm với một tổ chức là chặng đường đủ dài để những giá trị được dựng xây, thử thách, trao truyền và tiếp nối. Nhưng với Công đoàn DMVN hành trình không chỉ bắt đầu từ ngày 14/9/1996 mà là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống của nhiều thế hệ người dệt may, từ những làng nghề, những người thợ thủ công bước vào công xưởng, đến các thế hệ công nhân lao động trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và hội nhập. Từ nền móng đó, ngày 14/9/1996, Công đoàn Tổng Công ty Dệt May Việt Nam - tiền thân của Công đoàn Dệt May Việt Nam chính thức ra đời, mở đầu một hành trình phát triển gắn chặt với những chuyển động của ngành Dệt May Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam đã trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ công đoàn, từ công đoàn ngành đến công đoàn cơ sở, những người đã dành tâm huyết, công sức cho tổ chức công đoàn và người lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn DMVN, điều đáng tự hào nhất của hành trình 30 năm không chỉ nằm ở số lượng phong trào, chính sách hay những phần thưởng đã đạt được, điều quý giá nhất chính là “niềm tin”. Đó là niềm tin của người lao động trong những thời điểm thuận lợi cũng như khó khăn luôn có một tổ chức thấu cảm, đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho mình; niềm tin của doanh nghiệp rằng Công đoàn không đứng ngoài quá trình phát triển mà cùng tham gia quản lý, chia sẻ trách nhiệm để giữ người, giữ việc, ổn định sản xuất; và niềm tin giữa những người dệt may rằng trước những biến động của thị trường, sức mạnh đoàn kết vẫn là nền tảng để cùng nhau vượt qua thách thức. Niềm tin ấy càng được kiểm chứng trong những thời điểm khó khăn của thiên tai, dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động của thị trường lao động. Trong mỗi giai đoạn, tổ chức Công đoàn đã cùng doanh nghiệp tìm giải pháp duy trì sản xuất, phát động thi đua, bảo toàn lực lượng lao động và tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp.

Bước sang tuổi 30, Công đoàn DMVN xác định yêu cầu bảo vệ người lao động cũng phải thay đổi. Khi AI, tự động hóa và chuyển đổi số đang tác động tới từng công đoạn sản xuất; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn phát triển bền vững định hình lại chuỗi giá trị toàn cầu, bảo vệ người lao động không thể chỉ bắt đầu khi khó khăn đã xảy ra, mà phải thực hiện “từ sớm, từ xa” thông qua trang bị tri thức, kỹ năng và năng lực làm chủ công nghệ. Theo đó Công đoàn DMVN xác định xây dựng “Công đoàn hiện đại” không phải là một khẩu hiệu, mà phải trở thành một phương thức hoạt động mới: cán bộ chuyên nghiệp; tổ chức bộ máy tinh gọn; ứng dụng công nghệ mạnh mẽ; đối thoại, thương lượng thực chất; năng lực dự báo và đại diện chủ động; thi đua sôi nổi và hiệu quả. Trong hành trình ấy, “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt” phải trở thành tiền đề, mục tiêu và động lực của phát triển bền vững. Đây cũng chính là cách Công đoàn DMVN trong đồng hành cùng người lao động trưởng thành hơn, doanh nghiệp và ngành Dệt May Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn”

Tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những dấu ấn Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tạo dựng trong 30 năm hoạt động. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn không chỉ là con số thời gian, mà quan trọng hơn là những giá trị Công đoàn DMVN đã tạo ra cho đoàn viên, người lao động; những đóng góp cho sự phát triển của Ngành và kinh nghiệm thực tiễn đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, với đặc thù là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, tỷ lệ lao động nữ cao, phân bố trên nhiều địa bàn và chịu tác động nhanh, trực tiếp từ thị trường thế giới, hoạt động Công đoàn DMVN luôn đứng trước những bài toán đặc thù: vừa bảo vệ người lao động, vừa góp phần duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; vừa chăm lo đời sống trước mắt, vừa nâng cao năng lực lâu dài của người lao động; đồng thời trở thành một chủ thể tham gia vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tại sự kiện Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao dấu ấn tiên phong của Công đoàn DMVN trong thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành đầu tiên trong cả nước, được liên tục mở rộng, phát triển qua 6 lần ký kết. Cùng với đó là hệ thống các phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, Hội thi Thợ giỏi, Ngày hội Lao động sáng tạo, giải thưởng mang tên bà Tổ nghề Nguyễn Thị Sen và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, góp phần nâng cao tay nghề, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, 30 năm là dấu mốc tự hào, là nền tảng để Công đoàn Dệt May Việt Nam tiếp tục phát triển. Nhấn mạnh chặng đường phía trước đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới. Công nghệ, AI, tự động hóa, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất mà tác động trực tiếp đến cơ cấu việc làm, kỹ năng, năng suất và thu nhập của người lao động. Theo đó Công đoàn DMVN phải “đi trước một bước”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đồng thời chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Dệt May Việt Nam trong giai đoạn tới gồm: Một là Bồi đắp niềm tự hào, tình yêu nghề từ truyền thống hơn 130 năm của công nhân dệt may; Hai là Đi trước trong nhận diện sự thay đổi của việc làm và kỹ năng; Ba là Tiếp tục tiên phong nâng cao chất lượng đối thoại và thương lượng tập thể; Bốn là Biến năng suất lao động thành lợi ích chung của người lao động và doanh nghiệp; Năm là Công đoàn phải đổi mới chính mình để trở thành điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động; Sáu là Phát huy đặc trưng Công đoàn ngành, mạnh dạn thử nghiệm mô hình mới và mở rộng độ bao phủ của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp dệt may…

Tham dự và phát biểu tại sự kiện ông Lê Tiến Trường Chủ tịch Lê Tiến Trường bày tỏ, trong hành trình 30 năm của Công đoàn DMVN là hành trình song hành với sự lớn mạnh của ngành và Tập đoàn. Từ vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động, Công đoàn từng bước trở thành một bộ phận hữu cơ trong doanh nghiệp, cùng cấp ủy Đảng và đội ngũ quản lý tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực.

Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng bức tranh “Bác Hồ với công nhân dệt may” cho Công đoàn DMVN

Theo ông Lê Tiến Trường nhìn lại ba thập kỷ, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn với những áp lực khác nhau: hội nhập tiêu chuẩn lao động quốc tế; khủng hoảng kinh tế; chuyển đổi mô hình tổ chức; cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt; cổ phần hóa doanh nghiệp; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đại dịch Covid-19; đứt gãy chuỗi cung ứng và gần đây là áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tự động hóa và AI. Trong mỗi giai đoạn, vai trò của Công đoàn cũng thay đổi theo yêu cầu thực tiễn. Từ bảo vệ quyền lợi thông qua thương lượng, Công đoàn ngày càng tham gia sâu hơn vào bài toán phát triển năng lực người lao động, phòng ngừa nguy cơ thất nghiệp và giúp lực lượng lao động thích ứng với công nghệ mới…

Tại sự kiện ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, khi lợi thế cạnh tranh về chi phí lao động của Việt Nam không còn như trước, ngành dệt may phải dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Tập đoàn đặt mục tiêu thu nhập người lao động tăng trên 10% mỗi năm, theo đó năng suất lao động cũng phải tăng trên 10% đồng thời người lao động phải có năng lực tiếp nhận và khai thác hiệu quả công nghệ, thiết bị mới.

Theo đó ông Lê Tiến Trường đề nghị, Công đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp với Lãnh đạo doanh nghiệp cụ thể hóa ba tiêu chí “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt”, xây dựng những cột mốc, chỉ tiêu và phương pháp đo lường rõ ràng, tránh phong trào hình thức, có sự phân hóa rõ ràng trong kết quả. Ba mục tiêu phải liên kết chặt chẽ: nâng trình độ, tay nghề của người lao động; tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời cải thiện thu nhập và mang lại lợi ích thực chất cho người lao động. Từ nền tảng đó, dấu mốc 30 năm được kỳ vọng sẽ mở ra một bước chuyển mới của Công đoàn DMVN: từ “Công đoàn hiện đại” tới “Công đoàn tri thức” - nơi khơi nguồn sáng tạo, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hỗ trợ người lao động thích ứng với các tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu; qua đó góp phần xây dựng đội ngũ lao động dệt may tinh nhuệ, chuyên nghiệp, văn minh và hiệu quả...

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Công đoàn DMVN tổ chức tôn vinh 30 lao động và 15 cán bộ công đoàn tiêu biểu; Trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” cho các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tiến bộ, chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống và phúc lợi, tạo điều kiện để người lao động phát triển và gắn bó lâu dài; Trao giải thưởng Nguyễn Thị Sen – tôn vinh những CNVCLĐ nữ điển hình tiêu biểu cấp ngành.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại sự kiện.