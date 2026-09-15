Xu hướng chứng khoán 16/9, tăng mua cổ phiếu

Sau hai phiên giảm liên tiếp, Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) quay trở lại tương đối mạnh mẽ khi mở cửa tăng mạnh trong phiên sáng và sắc xanh được nới rộng cho tới khi kết phiên.

VN-Index tăng mạnh phiên 15/9. Nguồn dữ liệu: SSI.

Theo quan điểm của Kirins, số điểm được cải thiện trong phiên dù không quá lớn, song càng đáng quý khi vắng bóng yếu tố can thiệp của bộ đôi vốn hóa lớn nhất thị trường thời điểm hiện tại là VIC và VHM.

Biên độ bứt phá trải dài ở nhiều nhóm ngành và không chỉ dừng lại ở Dầu khí, Ngân hàng – những cái tên vốn đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy của chỉ số chung trong thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh ở mức thấp nên tác động giảm tới thị trường là không đáng kể.

VN-Index ghi nhận số mã tăng điểm (232 mã) áp đảo so với số mã giảm điểm (86 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/09, VN-Index ở mức 1,811.15 điểm, tăng 22.92 điểm ( 1.28%).

Thanh khoản có tín hiệu ổn định trở lại khi khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 646 triệu cổ phiếu (-21.79%), tương đương giá trị đạt 16,769 tỷ đồng (-14.3%).

Thị trường khi đóng cửa với 29/35 nhóm ngành tăng điểm. Dầu khí ( 6.04%), Phân bón ( 4.33%) và Thiết bị điện ( 4.30%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-1.73%), Dịch vụ tư vấn (-0.77%) và Y tế (-0.45%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Khối ngoại có phiên mua ròng mạnh thứ hai liên tiếp với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 719 tỷ đồng. VCB 229 tỷ đồng, BSR 158 tỷ đồng và BID 125 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Ở chiều ngược lại, VIC -343 tỷ đồng, VHM -212 tỷ đồng, STB -66 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Theo Kirins, VN-Index có phiên phục hồi tăng mạnh về điểm số sau khi đã test ngưỡng hỗ trợ (1,770 – 1,780) điểm phiên trước đó. Thanh khoản có phần sụt giảm, nhưng khối lượng khớp lệnh không thấp, tương đương với mức bình quân 20 phiên.

Điểm đáng chú ý theo Kirin là phiên tăng mạnh 15/8 không phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như trước mà có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã lạc quan hơn rất nhiều.

Từ diễn biến trên, Kirins khuyến nghị mua thêm, tăng thêm tỷ trọng ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận trong các phiên tiếp theo. Điểm mua cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường chung có nhịp rung lắc kéo VN-Index về quanh mốc tâm lý 1,800 điểm để có vị thế an toàn.