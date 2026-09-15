Số người từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Số người trên 100 tuổi tại Nhật Bản lần đầu vượt mốc 100.000

Theo số liệu do Bộ Y tế Nhật Bản công bố ngày 15-9, tính đến ngày 1-9, cả nước có 107.677 người từ 100 tuổi trở lên, tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay kể từ khi thống kê được thực hiện vào năm 1963.

Đây cũng là năm thứ 56 liên tiếp số lượng người thọ trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục mới.

Phụ nữ chiếm khoảng 88% tổng số, với 94.298 người, trong khi có 13.379 nam giới sống thọ trăm tuổi.

Cụ bà cao tuổi nhất là cụ Kishimoto Fuyo, 114 tuổi, đến từ thành phố Kyoto. Cụ ông cao tuổi nhất là cụ Kato Hikaru, 112 tuổi, đến từ thành phố Kumamoto.

Theo Ngân hàng Thế giới, với độ tuổi trung vị 49,9 tuổi, Nhật Bản hiện là quốc gia có dân số già thứ hai thế giới, chỉ sau Monaco. Trung vị là tuổi của người đứng chính giữa khi xếp tất cả dân số từ trẻ nhất đến già nhất thành một hàng.

Trong khi tuổi thọ tiếp tục tăng, Nhật Bản cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng. Số liệu công bố hồi tháng 6 cho thấy tỷ suất sinh của nước này tiếp tục giảm trong năm 2025 và xuống mức thấp kỷ lục mới.

Tình trạng già hóa dân số kéo dài đang gây áp lực lớn lên thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và nguồn thu ngân sách của Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản những năm gần đây đã triển khai nhiều biện pháp khuyến khích sinh con và hỗ trợ gia đình trẻ, song hiệu quả vẫn còn hạn chế.

Số người sống thọ tiếp tục tăng là thành tựu đáng kể về y tế và chất lượng cuộc sống, nhưng đồng thời cũng cho thấy những thách thức dài hạn mà Nhật Bản phải giải quyết để duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm tính bền vững của hệ thống phúc lợi xã hội.

Theo NHK, CNN