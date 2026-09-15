Kinh tế

Rộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc

Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.

Bnews
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Gốc

Trên những cánh đồng trải dài, nông dân khẩn trương thu hoạch, vận chuyển và bảo quản nông sản, trong khi máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ.

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lúa được thu hoạch trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lúa được thu hoạch trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ron-rang-mua-thu-hoach-tren-nhung-canh-dong-trung-quoc/436910.html