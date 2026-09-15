Rộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc

Tại một số khu dân cư ở thành phố Hà Nội, vẫn còn tồn tại những "điểm nghẽn" tưởng chừng khó giải quyết. Thế nhưng, khi sức dân được đồng thuận khơi dậy, mọi nút thắt đều có thể được tháo gỡ. Từ thực trạng tại địa phương, mặt trận các cấp đã có cách làm sáng tạo khi phát động mô hình và phong trào thi đua hiệu quả.