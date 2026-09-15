Rộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc

Trên những cánh đồng trải dài, nông dân khẩn trương thu hoạch, vận chuyển và bảo quản nông sản, trong khi máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ.
Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Lúa được thu hoạch trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Máy gặt lúa hoạt động trên cánh đồng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát