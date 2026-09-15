Gần 60 đại diện cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc và Lào dự Hội nghị Xúc tiến thương mại tại Điện Biên

Các gian hàng tại Hội chợ Thương mại Việt-Lào năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026 do Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức với chủ đề "Chuyển đổi số và Thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam-Lào-Trung Quốc" sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tới đây tại Điện Biên.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự trực tiếp của gần 60 đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc và Lào. Đây là cơ hội để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp ba nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc bàn thảo và đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy giao thương biên mậu nói riêng, thương mại giữa ba nước nói chung.

Lĩnh vực ngành hàng trọng tâm mời các doanh nghiệp tham gia gồm: Nông lâm thuỷ sản, thực phẩm, hàng gia dụng, hàng dệt may, da giày, máy móc thiết bị công-nông nghiệp, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cao su và chế phẩm, dược phẩm, nhiên liệu, dịch vụ phân phối, logistics…

Để đảm bảo hội nghị được tổ chức tốt và hiệu quả, các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại rà soát, hoàn thiện nội dung, chương trình, kịch bản điều hành; chuẩn bị các nội dung phát biểu, tham luận, tài liệu và cập nhật danh sách đại biểu.

Bên lề Hội nghị, Ban tổ chức kết hợp tổ chức khu vực trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong và ngoài khu vực phía Bắc cùng với sản phẩm của các doanh nghiệp Lào, Trung Quốc để hỗ trợ doanh nghiệp ba nước quảng bá, kết nối giao thương.

Ngoài chương trình chính, các hoạt động bên lề còn có chương trình làm việc, đánh giá 1 năm thực hiện Biên bản hợp tác giữa Sở Công Thương tỉnh Điện Biên và Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào; chương trình khảo sát, làm việc với đoàn huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt và các hoạt động kết nối giao thương, trưng bày, giới thiệu sản phẩm./.