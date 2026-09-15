Tập đoàn Sojitz trở thành cổ đông lớn tại Taseco Airs, nắm 27,64% vốn

Theo báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco, Tập đoàn Sojitz đã thực hiện giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu tại Taseco Airs vào ngày 14/9/2026.

Trước giao dịch, Tập đoàn Sojitz không sở hữu cổ phiếu AST. Sau giao dịch, tập đoàn Nhật Bản này nắm giữ 14.927.160 cổ phiếu, tương ứng 27,64% vốn của Taseco Airs, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Tập đoàn Sojitz (Ảnh: Sojitz Corporation).

Với việc sở hữu hơn một phần tư vốn tại Taseco Airs ngay sau giao dịch, Sojitz đã trở thành một cổ đông đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp dịch vụ hàng không này.

Taseco Airs hiện hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phi hàng không tại các cảng hàng không. Cổ phiếu AST đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tập đoàn Sojitz là một trong những tập đoàn thương mại tổng hợp của Nhật Bản, hình thành từ quá trình hợp nhất hai doanh nghiệp lâu đời Tập đoàn Nichimen và Tập đoàn Nissho Iwai.

Tập đoàn hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, hoạt động trong 7 nhóm lĩnh vực, gồm ô tô; hàng không và hạ tầng giao thông; năng lượng và hạ tầng; kim loại - tài nguyên - tái chế; hóa chất; công nghiệp tiêu dùng - nông nghiệp; bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Sojitz có khoảng 27.200 nhân sự hợp nhất, mạng lưới 80 cơ sở ở nước ngoài và hơn 500 công ty con, công ty liên kết trên toàn cầu.

Đáng chú ý, Sojitz có hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực hàng không và hạ tầng vận tải, đồng thời sở hữu các khoản đầu tư liên quan đến dịch vụ sân bay, suất ăn hàng không và bán lẻ tại sân bay.

Trước đó, về cơ cấu sở hữu của Taseco Airs, doanh nghiệp có 3 cổ đông lớn. Trong đó, CTCP Tập đoàn Taseco là cổ đông chi phối với 22,95 triệu cổ phiếu, tương ứng 51% vốn; quỹ PENM IV Germany GmbH & Co. KG nắm khoảng 7,94 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,64%; còn STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund sở hữu 4,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% vốn.

Sau đó, quỹ PENM IV Germany GmbH & Co. KG và STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund đều đã rút hết vốn.

Như vậy, giao dịch đã đưa Tập đoàn Sojitz từ mức không sở hữu cổ phiếu AST lên nắm 14.927.160 cổ phiếu, tương ứng 27,64% vốn, qua đó trở thành cổ đông lớn thứ hai của Taseco Airs, chỉ sau Taseco Group.