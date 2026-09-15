Đường ống dầu của Ả Rập Xê-út tê liệt, Hàn Quốc lo thiếu nguồn cung

Một khu chế xuất hóa dầu tại tỉnh Jeolla, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc đã đảm bảo phần lớn lượng dầu thô cần thiết cho tháng 9 và tháng 10 năm nay, do đó nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn là không lớn. Tuy nhiên, hôm thứ Hai (14/9) Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn với các doanh nghiệp lọc dầu, chuẩn bị cho khả năng xảy ra hiệu ứng dây chuyền - từ nguồn cung thắt chặt, giá năng lượng tăng đến lạm phát trên diện rộng - nếu các lô hàng trong tháng này bị ảnh hưởng và tác động lan sang các nguồn nhập khẩu từ tháng 11 trở đi.

Kể từ khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Ả Rập Xê-út đã sử dụng Đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km, chạy xuyên bán đảo Ả Rập, để vận chuyển lên tới 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ để xuất khẩu. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Sáu tuần trước đã đánh trúng ít nhất hai điểm trên tuyến đường ống này, khiến hoạt động vận chuyển phải đình chỉ. Hãng tin AP, dẫn lời các quan chức địa phương, cho biết việc khôi phục hoạt động của đường ống có thể mất vài tuần.

Giá dầu lập tức phản ứng trước những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng vượt 105 USD/thùng, trong khi dầu WTI vượt 101 USD/thùng. Giá dầu Dubai tăng lên 123,66 USD/thùng, tăng 21,3% trong môt tuần.

Tại cuộc họp khẩn hôm thứ Hai (14/9), Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cùng các doanh nghiệp lọc dầu đã rà soát tình hình nguồn cung dầu thô của nước này và thảo luận phương án ứng phó.

Các doanh nghiệp lọc dầu cho biết đã đảm bảo hơn 90% lượng dầu thô dự kiến nhập khẩu trong tháng 9 và tháng 10 so với mức thông thường, đồng nghĩa tác động trong ngắn hạn sẽ được hạn chế. Theo Bộ này, các hợp đồng và lô hàng dầu thô thường được thu xếp trước từ 2 - 3 tháng, do đó những khối lượng đã được đảm bảo sẽ không gặp vấn đề ngay lập tức.

Tuy nhiên, nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung bắt đầu ảnh hưởng đến các lô hàng dự kiến xuất trong tháng này, tác động nhiều khả năng sẽ bộc lộ rõ từ các lô dầu nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11. Ả Rập Xê-út chiếm 34,1% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Hàn Quốc tính đến tháng 7. Nếu quá trình khôi phục Đường ống Đông - Tây kéo dài, Hàn Quốc sẽ phải tìm nguồn dầu thay thế từ các khu vực khác, nhiều khả năng làm gia tăng chi phí do cước vận chuyển và chi phí bảo hiểm cao hơn.

Để ứng phó, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến huy động các công cụ chính sách, trong đó có chương trình hoán đổi dầu dự trữ chiến lược. Theo cơ chế này, Chính phủ cho các doanh nghiệp lọc dầu vay dầu thô từ kho dự trữ chiến lược sau khi các doanh nghiệp chứng minh đã đảm bảo được nguồn dầu ở nước ngoài; sau đó, Chính phủ sẽ thu hồi lại lượng dầu dự trữ khi các lô dầu thay thế được đưa về Hàn Quốc. Chính phủ đã kích hoạt lại chương trình này vào ngày 24/8, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tái diễn.

Chính phủ cũng đang xem xét mở rộng khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp lọc dầu nhằm bù đắp chi phí vận chuyển cao hơn khi nhập khẩu dầu thô từ bên ngoài Trung Đông. Đây là một trong những nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào nguồn dầu từ khu vực Trung Đông.

Đà tăng của giá dầu thế giới cũng được dự báo sẽ gây sức ép lên lạm phát trong nước. Hệ thống giá trần các sản phẩm dầu mỏ của Hàn Quốc, được áp dụng từ ngày 13/3 và ban đầu dự kiến kéo dài 6 tháng, ngày càng có khả năng được gia hạn trong bối cảnh giá dầu quốc tế tiếp tục tăng mạnh. Chính phủ dự kiến sớm công bố đợt điều chỉnh giá trần lần thứ 10.

Việc điều chỉnh theo sát đà tăng của giá dầu quốc tế sẽ đòi hỏi nâng mức giá trần, nhưng giá xăng và dầu diesel cao hơn có nguy cơ làm gia tăng lạm phát tiêu dùng.

Ngoài ra, còn có lo ngại giá dầu thô tăng sẽ lan sang LNG, vốn được neo theo giá dầu với độ trễ nhất định. Điều này về lâu dài có thể đẩy giá điện, và các chi phí dịch vụ công khác tăng lên.