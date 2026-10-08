Phú Bài đẩy mạnh chuyển đổi số

Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ và Nhân dân Phú Bài.

Từng bước hình thành hệ sinh thái số

Theo ông Phan Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài, trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý được mở rộng, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng lớn. Điều này đặt ra yêu cầu giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trước yêu cầu đó, phường xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những giải pháp trọng tâm để đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Hạ tầng công nghệ thông tin của phường cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động. Hệ thống mạng nội bộ, Wifi và kết nối CPNET được duy trì; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc...

Đáng chú ý, phường bước đầu hình thành hệ sinh thái CĐS từ cấp phường đến tổ dân phố và người dân. 17/17 Tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì; các mô hình “Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số” được triển khai, góp phần phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số.

Phường cũng từng bước triển khai mô hình Tổ dân phố số; phối hợp với doanh nghiệp viễn thông đưa vào ứng dụng nền tảng Viettel Tammi, camera giám sát, Wifi và các giải pháp phục vụ quản lý, điều hành ở cơ sở. Trang thông tin điện tử phường được duy trì như một kênh thông tin chính thức để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số. Từ những thay đổi trong từng thủ tục cụ thể đến việc đầu tư hạ tầng, nền tảng số và kỹ năng số cho cộng đồng, Phú Bài đang từng bước đưa CĐS đi vào thực chất.

Người dân thuận lợi hơn

Ông Nguyễn Xuân Thành, người dân phường Phú Bài cho rằng, việc chính quyền địa phương đẩy mạnh CĐS thời gian qua mang lại nhiều thuận lợi thiết thực, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin. Trước đây, mỗi khi thực hiện một thủ tục hành chính, người dân thường phải trực tiếp đến cơ quan công quyền để hỏi thông tin, chuẩn bị hồ sơ; nếu thiếu giấy tờ hoặc chưa nắm rõ quy trình có thể phải đi lại nhiều lần.

“Điều tôi thấy rõ nhất là người dân đỡ mất thời gian và công sức đi lại. Thông tin cần thiết được công khai, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ngày càng nhanh gọn, minh bạch hơn. Với những thủ tục có thể thực hiện trực tuyến, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại hoặc máy tính là có thể thao tác và theo dõi tình trạng hồ sơ”, ông Thành chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, CĐS còn mở thêm các kênh để người dân tiếp cận chủ trương, chính sách và thông tin về đời sống dân sinh. Ông Trần Tuấn, người dân phường Phú Bài cho biết, hiệu quả CĐS được cảm nhận rõ qua từng thủ tục cụ thể. Đối với các thủ tục hộ tịch như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, việc số hóa dữ liệu, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và liên thông giữa các cơ quan giúp giảm thời gian chờ đợi, số lần đi lại.

Từ tháng 9/2026, nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được quy định giải quyết không quá 3 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh không quá 5 ngày. Trong lĩnh vực đất đai, thời gian đăng ký đất đai lần đầu hiện được quy định không quá 17 ngày làm việc; một số thủ tục đăng ký biến động như chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được giải quyết trong 8 ngày làm việc nếu thuộc diện áp dụng.

Khi dữ liệu được số hóa, cơ quan nhà nước có thể chủ động khai thác thông tin thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại nhiều loại giấy tờ. CĐS vì vậy không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường mạng mà quan trọng hơn là làm cho người dân thuận lợi hơn khi giao dịch với chính quyền, ông Tuấn nói.