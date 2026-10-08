KTNN khu vực XI và Cục CNTT trao đổi về ứng dụng AI, bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số

Quang cảnh chương trình trao đổi chuyên đề

Tham dự chương trình có Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XI Đoàn Huy Vinh; Cục trưởng Cục CNTT Phạm Huy Thông; cán bộ, công chức, người lao động của hai đơn vị.

Tại chương trình, Trưởng phòng Kiểm toán CNTT Lê Anh Vũ giới thiệu những kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo, xu hướng phát triển của AI và khả năng ứng dụng công nghệ này trong hoạt động của KTNN.

Nội dung trao đổi tập trung vào một số khả năng ứng dụng AI như tìm kiếm, tổng hợp, xử lý và phân tích thông tin, dữ liệu, qua đó hỗ trợ công chức giảm thời gian thực hiện các công việc thủ công, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu và phục vụ hoạt động chuyên môn.

Việc ứng dụng AI cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đầu vào, kiểm tra thông tin do AI cung cấp và bảo đảm người sử dụng chịu trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. AI được xác định là công cụ hỗ trợ quá trình xử lý công việc, không thay thế việc kiểm tra, đánh giá và quyết định của người thực hiện nhiệm vụ.

Một nội dung được quan tâm tại chương trình là bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình sử dụng các công cụ AI.

Đại diện Cục CNTT - đồng chí Lê Anh Vũ chia sẻ tại chương trình

Các đại biểu trao đổi về nguy cơ mất an toàn thông tin khi đưa dữ liệu nội bộ, tài liệu chưa công khai hoặc thông tin thuộc phạm vi bảo mật lên các nền tảng AI bên ngoài. Đây là vấn đề cần được nhận diện rõ trong quá trình mở rộng ứng dụng AI vào hoạt động chuyên môn. Nguyên tắc được nhấn mạnh là: “Không đưa dữ liệu không được công khai vào hệ thống AI không được kiểm soát”.

Theo đó, việc sử dụng AI cần gắn với nhận diện rõ loại dữ liệu được phép sử dụng, phạm vi thông tin có thể chia sẻ và mức độ kiểm soát của từng nền tảng. Cùng với đó là yêu cầu tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin, nhất là đối với dữ liệu và tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán.

Chương trình cũng dành thời gian trao đổi về những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Công chức KTNN khu vực XI nêu một số vấn đề liên quan đến Phần mềm Quản lý và giám sát công việc, Phần mềm Văn bản pháp luật, Cơ sở dữ liệu tài chính và Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Trong đó, các ý kiến tập trung vào một số yêu cầu thực tế như khả năng thu hồi văn bản sau khi phân phối; việc bảo lưu, tiếp tục khai thác dữ liệu khi công chức thay đổi vị trí công tác; hiển thị tình trạng hiệu lực của văn bản pháp luật; nâng cao khả năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với văn bản nội bộ.

Cán bộ, công chức 02 đơn vị cùng tham gia thảo luận, trao đổi

Cục CNTT ghi nhận các vấn đề được trao đổi và tiếp tục cải tiến các tính năng thiết yếu, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống và nghiên cứu tích hợp các giải pháp công nghệ phù hợp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của KTNN.

Qua chương trình, công chức, người lao động KTNN khu vực XI có thêm kiến thức về AI, khả năng khai thác các công cụ AI trong công việc và nhận thức rõ hơn về các rủi ro an toàn thông tin có thể phát sinh trong quá trình sử dụng công nghệ.

Việc trao đổi giữa đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đơn vị phụ trách CNTT cũng góp phần gắn ứng dụng công nghệ với nhu cầu thực tế, đồng thời nhận diện những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong hệ thống phục vụ công việc.

Trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, bảo đảm an toàn thông tin và hoàn thiện hệ thống dữ liệu, phần mềm cần được triển khai đồng bộ, qua đó hỗ trợ KTNN đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu và phục vụ tốt hơn hoạt động kiểm toán.