Ông Elon Musk sắp nhận huân chương khoa học cao quý nhất nước Mỹ

Theo Reuters, lễ trao huân chương sẽ diễn ra vào ngày 8/10 giờ địa phương, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh “Khoa học: Kỷ nguyên Hoàng kim mới” (Science: A New Golden Age Summit), với sự tham dự của nhiều lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghệ Mỹ.

Ngoài ông Elon Musk, người đứng đầu SpaceX và Tesla, ba người khác dự kiến nhận Huân chương Khoa học Quốc gia là nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su.

“Chính quyền Tổng thống Trump trân trọng những đóng góp của các nhà lãnh đạo xuất sắc này trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Những người được vinh danh đang góp phần bảo đảm nước Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo”, CNBC dẫn tuyên bố của Trợ lý Thư ký báo chí Nhà Trắng Liz Huston

Theo Reuters và Forbes, ông Elon Musk là một trong những doanh nhân công nghệ có ảnh hưởng lớn tại Mỹ hiện nay. Ông lãnh đạo SpaceX, công ty phát triển tên lửa, tàu vũ trụ và cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh. SpaceX đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại thông qua việc phát triển tên lửa Falcon 9 có khả năng tái sử dụng và tàu Crew Dragon đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ông Musk đồng thời đứng đầu Tesla, hãng sản xuất xe điện và phát triển công nghệ năng lượng.

Tỷ phú Elon Musk được Tổng thống Donald Trump trao tặng chìa khóa vàng Nhà Trắng vào tháng 5/2025. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), Huân chương Khoa học Quốc gia (National Medal of Science) được Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1959 và là phần thưởng cao quý nhất mà nước này dành cho các nhà khoa học và kỹ sư.

Huân chương được Tổng thống Mỹ trao tặng cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển tri thức khoa học và lợi ích quốc gia. Các lĩnh vực được xét trao thưởng gồm khoa học vật lý, sinh học, toán học, kỹ thuật, khoa học xã hội và hành vi.

Huân chương không chỉ ghi nhận những khám phá khoa học mà còn tôn vinh các công trình nghiên cứu có ảnh hưởng lâu dài đối với sự phát triển khoa học, kỹ thuật và nước Mỹ. Một hội đồng gồm các nhà khoa học và kỹ sư do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm sẽ đánh giá ứng viên trước khi trình lên Tổng thống để lựa chọn.

Huân chương đầu tiên được Tổng thống John F. Kennedy trao cho nhà khoa học Theodore von Kármán năm 1963 nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong lĩnh vực hàng không và kỹ thuật.