AI thúc đẩy tiêu thụ điện tại Mỹ lên mức cao kỷ lục

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EIA dự báo nhu cầu điện của Mỹ sẽ tăng từ mức kỷ lục 4.195 tỷ kWh trong năm 2025 lên 4.288 tỷ kWh vào năm 2026 và 4.356 tỷ kWh vào năm 2027.

Nhu cầu điện tăng mạnh chủ yếu do các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử. Các hộ gia đình và doanh nghiệp cũng đang sử dụng nhiều điện hơn và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch cho sưởi ấm và giao thông vận tải.

EIA dự báo giá điện bán buôn tại Mỹ sẽ đạt trung bình 52 USD/MWh trong năm 2026, tăng 11% so với năm 2025, chủ yếu do các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão mùa đông và nhiệt độ mùa hè cao hơn mức trung bình.

Mặc dù giá điện tại hầu hết các trung tâm giao dịch vẫn tương đối ổn định trong năm 2026, nhưng EIA cho biết giá điện bán buôn tại khu vực Mid-Atlantic và khu vực PJM thuộc miền Trung Tây dự kiến sẽ tăng 41%, trong khi giá tại khu vực Mid-Columbia ở Tây Bắc Thái Bình Dương được dự báo giảm 23%.

EIA dự báo sản lượng điện của Mỹ bán cho khách hàng dân dụng trong năm 2026 sẽ tăng lên 1.541 tỷ kWh, khách hàng thương mại lên 1.549 tỷ kWh và khách hàng công nghiệp lên 1.055 tỷ kWh.

Các mức dự báo này được so sánh với mức cao kỷ lục trước đó là 1.515 tỷ kWh đối với khách hàng dân dụng và 1.493 tỷ kWh đối với khách hàng thương mại trong năm 2025, cùng mức 1.064 tỷ kWh đối với khách hàng công nghiệp vào năm 2000.

Trong bối cảnh sản lượng điện từ các nguồn tái tạo tăng lên, EIA cho biết tỷ trọng điện của Mỹ sản xuất từ than sẽ giảm từ 17% năm 2025 xuống 16% năm 2026 và 15% năm 2027. Trong khi đó, tỷ trọng điện từ khí tự nhiên sẽ giữ ở mức 40% trong năm 2026, tương đương năm 2025, trước khi giảm xuống 39% vào năm 2027.

Tỷ trọng điện sản xuất từ các nguồn tái tạo sẽ tăng từ khoảng 24% năm 2025 lên 25% năm 2026 và 27% năm 2027. Trong khi đó, tỷ trọng điện hạt nhân sẽ giữ ở mức 18% trong cả năm 2026 và 2027, tương đương năm 2025, theo báo cáo triển vọng.

EIA dự báo lượng khí tự nhiên tiêu thụ trong năm 2026 của các hộ gia đình sẽ giảm xuống 12,5 tỷ feet khối/ngày (bcfd), trong khi mức tiêu thụ của các khách hàng thương mại giảm xuống 9,5 bcfd. Ngược lại, tiêu thụ khí tự nhiên của khách hàng công nghiệp được dự báo tăng lên 23,8 bcfd và lượng khí sử dụng cho phát điện tăng lên 37,0 bcfd.

Các mức dự báo này được so sánh với mức cao kỷ lục 14,3 bcfd đối với khách hàng dân dụng vào năm 1996, 9,9 bcfd đối với khách hàng thương mại vào năm 2025, 23,8 bcfd đối với khách hàng công nghiệp vào năm 1973 và 36,8 bcfd đối với hoạt động phát điện vào năm 2024.