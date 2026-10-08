Công nghệ giáo dục thế hệ mới sẽ giúp người học tự học cùng AI

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi với các nhà giáo dục tại Triển lãm.

Hệ thống giáo dục chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn làm chủ công nghệ

Phát biểu tại Triển lãm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ đến từ hơn 40 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế cho thấy giáo dục trong kỉ nguyên số đã trở thành một mối quan tâm chung và một không gian hợp tác toàn cầu.

"Triển lãm là dịp để chúng ta trực tiếp tìm hiểu những mô hình, sản phẩm và giải pháp mới; trao đổi kinh nghiệm; kết nối các thế mạnh và tìm kiếm đối tác để đưa sáng kiến vào thực tiễn dạy, học và quản trị nhà trường", Bộ trưởng nhận định.

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi số và AI đang mở ra những khả năng rất lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người. Nhưng AI không chỉ bổ sung thêm một công cụ cho lớp học. Công nghệ đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo; vì thế, giáo dục cũng phải thay đổi tương ứng.

Sự thay đổi đó không thể chỉ đặt lên vai người học. Người học phải có năng lực tự học, tư duy độc lập và làm việc cùng AI; người thầy phải thay đổi vai trò, biết làm chủ công nghệ để thiết kế, hướng dẫn và truyền cảm hứng; nhà trường phải đổi mới mô hình tổ chức, phương thức dạy học, đánh giá và quản trị.

Xa hơn, cả hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng với công nghệ, mà từng bước làm chủ công nghệ, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và vì sự phát triển của con người.

Không gian triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục ấn tượng với nhiều hạng mục công nghệ cao.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam. Cơ hội và thách thức của AI đều vượt qua biên giới quốc gia: từ chất lượng và độ tin cậy của thông tin, bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức, đến nguy cơ gia tăng khoảng cách số. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Mỗi quốc gia có những lợi thế, kinh nghiệm và điều kiện phát triển khác nhau, nếu biết kết nối và bổ sung thế mạnh cho nhau, chúng ta có thể cùng tận dụng cơ hội, cùng giải quyết những thách thức chung và cùng tạo ra những giá trị mới cho giáo dục.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhận định giá trị của công nghệ giáo dục cần được thể hiện bằng sự tiến bộ của người học, sự phát triển nghề nghiệp và hiệu quả công việc của nhà giáo, năng lực đổi mới của nhà trường và những cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn. Mỗi giải pháp được giới thiệu tại Triển lãm cần bắt đầu từ một bài toán thực tế và hướng tới một kết quả có thể kiểm chứng.

"Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới; đồng thời mong muốn cùng các đối tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, có khả năng chia sẻ và đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế. Chúng tôi coi đây là quan hệ hợp tác hai chiều, cùng có lợi, phát huy lợi thế của mỗi bên để tạo ra giá trị chung" - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Từ đó, Bộ trưởng Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động chia sẻ những bài toán đang cần giải quyết; các doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể. Những hướng hợp tác thiết thực có thể bắt đầu từ ứng dụng và phát triển AI trong dạy học, đánh giá và quản trị; phát triển, khai thác dữ liệu giáo dục an toàn; bồi dưỡng năng lực số và năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng học liệu và các chuẩn mực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

"Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận và thử nghiệm những cách làm mới; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và sáng kiến của mình. Bộ GDĐT cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những kết nối tại Triển lãm trở thành các chương trình hợp tác thực chất và những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho người học, nhà giáo và xã hội", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ.

Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub; cùng các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana- Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kì, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Các hoạt động tại Triển lãm được thiết kế để khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia; qua đó tạo không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ Triển lãm diễn ra song song với các workshop doanh nghiệp, tập trung vào AI, Big Data, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lí học đường, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; đồng thời đề cập các nội dung về đổi mới giáo dục, phát triển nhân lực, kết nối đào tạo - việc làm, giáo dục đại học, kỹ năng và đổi mới sáng tạo, học tập số và chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường.