Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Chung kết ASIAD Nhật Bản vs Hàn Quốc

Bóng đá ngày 3/10 mang tới lịch thi đấu đáng chú ý từ châu Á đến châu Âu. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi hai trận tranh huy chương bóng đá nam ASIAD, chung kết FIFA ASEAN Challenge Cup trước khi chuyển sang Croatia - Anh và Tây Ban Nha - CH Séc tại Nations League. Trước đó, tuyển Việt Nam vừa tạo màn ngược dòng thắng Pakistan 4-2 để giành quyền dự trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Việt Nam ngược dòng, Pháp mất điểm

Loạt trận tối 2 và rạng sáng 3/10 theo giờ Việt Nam chứng kiến nhiều tỷ số đáng chú ý.

Các kết quả Nations League được UEFA cập nhật chính thức sáng 3/10. Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, Pháp bị Italia cầm hòa 1-1, trong khi Ba Lan tạo tỷ số đậm nhất bằng chiến thắng 6-0 trước Romania.

Việt Nam 4-2 Pakistan: Hiệp hai tạo ra khác biệt

Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup bằng chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Đội bị dẫn 0-1 trong hiệp một sau sai sót ở hàng phòng ngự nhưng thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ.

Hai sự điều chỉnh Đình Bắc và Phan Tuấn Tài phát huy tác dụng gần như ngay lập tức. Tuấn Tài kiến tạo để Hai Long gỡ hòa ở phút 50; sau đó Đình Bắc chuyền cho Hoàng Đức đưa Việt Nam vượt lên. Chính Đình Bắc ghi bàn thứ ba rồi kiến tạo để Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số 4-2 trong thời gian bù giờ.

Đây là trận đấu cho thấy hai bộ mặt khá rõ của Việt Nam. Hiệp một, tốc độ triển khai chậm và những sai số cá nhân khiến đội gặp khó trước Pakistan. Sang hiệp hai, khả năng di chuyển không bóng và tốc độ đưa bóng về phía trước được cải thiện, giúp hàng công tạo ra nhiều tình huống rõ ràng hơn.

Chiến thắng đưa Việt Nam đứng thứ hai bảng B và gặp Malaysia trong trận tranh hạng ba ngày 5/10 tại Jakarta. FIFA xác nhận trận đấu diễn ra lúc 16h00 giờ địa phương, cũng là 16h00 giờ Việt Nam.

Thái Lan bất ngờ thua Philippines trước trận chung kết

Ở trận còn lại bảng B, Thái Lan thua Philippines 1-2 trong điều kiện mưa lớn. Tuy nhiên, thất bại không ảnh hưởng tới vị trí đầu bảng bởi Thái Lan đã giành vé vào chung kết từ lượt trước.

Đây cũng là lời nhắc rằng khả năng xoay tua và giữ nhịp thi đấu sẽ là vấn đề Thái Lan cần xử lý trước trận tranh chức vô địch với Indonesia ngày 5/10. Philippines khép lại giải bằng một kết quả tích cực dù không thể cạnh tranh vé chung kết.

Nhật Bản vô địch bóng đá nữ ASIAD sau loạt luân lưu

Trận chung kết bóng đá nữ ASIAD giữa Nhật Bản và Triều Tiên hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Nhật Bản sau đó thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu để giành HCV. Hàn Quốc giành HCĐ sau khi thắng Trung Quốc 1-0.

Đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội đã thể hiện tốt nhất từ vòng bảng. Nhật Bản có ưu thế về khả năng kiểm soát và phối hợp, trong khi Triều Tiên duy trì cường độ tranh chấp cao. Việc trận đấu phải giải quyết bằng luân lưu phản ánh khá đúng thế trận giằng co.

Pháp bị Italia cầm hòa, De Bruyne đưa Bỉ trở lại

Pháp không thể duy trì mạch toàn thắng khi hòa Italia 1-1 tại Stade de France. Michael Olise đưa đội chủ nhà vượt lên nhưng Italia tìm được bàn gỡ và bảo vệ một điểm đến hết trận.

Với Pháp, kết quả cho thấy hàng công không dễ duy trì hiệu quả khi thiếu một số phương án tạo đột biến. Italia ngược lại có thể hài lòng với một điểm trên sân khách sau khi vừa tìm lại phong độ bằng chiến thắng 4-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Bỉ có kết quả thuận lợi hơn khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0. Kevin De Bruyne ghi hai bàn, góp công lớn giúp đội bóng này trở lại sau thất bại trước Pháp ở lượt trước.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10/2026

Những trận được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất tập trung ở ASIAD, FIFA ASEAN Challenge Cup và UEFA Nations League.

Lịch Nations League theo UEFA; riêng Croatia - Anh bắt đầu lúc 23h00 giờ Việt Nam và Tây Ban Nha - CH Séc lúc 01h45 ngày 4/10.

U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc: Chung kết được chờ đợi nhất ASIAD

Trận tranh HCV bóng đá nam ASIAD diễn ra lúc 17h30 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc. Trước đó, Trung Quốc và Uzbekistan tranh HCĐ lúc 13h00.

Hàn Quốc vào chung kết sau chiến thắng 2-1 trước Trung Quốc. Nhật Bản vất vả hơn khi hòa Uzbekistan 1-1 sau 120 phút rồi thắng 9-8 trên chấm luân lưu.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai trường phái có nhiều điểm tương đồng nhưng cách vận hành khác nhau. Nhật Bản thường kiểm soát bóng và luân chuyển nhanh ở cự ly ngắn; Hàn Quốc nổi bật hơn ở tốc độ, sức mạnh và khả năng tăng cường độ trong những giai đoạn quyết định.

Khả năng chống pressing có thể là chìa khóa. Đội nào thoát được lớp áp lực đầu tiên sẽ có cơ hội khai thác khoảng trống phía sau tuyến tiền vệ đối phương.

U23 Trung Quốc - Uzbekistan: Cuộc chiến cho tấm HCĐ

Thất bại ở bán kết khiến cả Trung Quốc và Uzbekistan phải chuyển rất nhanh từ mục tiêu HCV sang trận tranh huy chương đồng.

Uzbekistan từng thể hiện sức mạnh rõ rệt từ vòng bảng và chỉ bị Nhật Bản loại sau loạt luân lưu. Trung Quốc lại gây chú ý bằng hệ thống phòng ngự khá chắc trước khi thua Hàn Quốc 1-2.

Trận đấu lúc 13h00 nhiều khả năng được quyết định bởi tâm lý hồi phục sau bán kết. Trong những trận tranh huy chương, đội lấy lại sự tập trung nhanh hơn thường có lợi thế đáng kể.

Hong Kong - Campuchia tranh chức vô địch FIFA ASEAN Challenge Cup

Một trận đấu đáng chú ý khác trong khu vực là chung kết FIFA ASEAN Challenge Cup giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Campuchia.

FIFA xác nhận trận đấu diễn ra lúc 18h00 giờ Hong Kong ngày 3/10, tương đương 17h00 giờ Việt Nam, tại Kai Tak Stadium. Hai đội đều chưa thua ở giải này. Hong Kong ghi sáu bàn và chưa thủng lưới trước trận chung kết.

Hong Kong có lợi thế sân nhà và nền tảng phòng ngự tốt hơn qua vòng bảng. Campuchia lại cho thấy khả năng chơi kỷ luật và từng đánh bại Myanmar để giành quyền vào trận cuối cùng.

Croatia - Anh lúc 23h: Đội nào phản ứng tốt hơn?

Croatia - Anh là trận đáng theo dõi nhất trong khung giờ tối. Croatia bước vào lượt ba sau chiến thắng 2-1 trước CH Séc rồi thua Tây Ban Nha 1-4. Anh thua Tây Ban Nha 2-3 nhưng vừa thắng CH Séc 2-0.

Harry Kane và Anthony Gordon đều ghi bàn ở hai trận đầu của Anh. Đây là chi tiết Croatia phải đặc biệt lưu ý khi đội bóng của Zlatko Dalić vừa để Tây Ban Nha ghi bốn bàn.

Anh cần sự ổn định hơn trong cách kiểm soát khoảng trống khi dâng đội hình. Croatia lại phải cải thiện khả năng chống những pha tăng tốc trực diện sau trận thua Tây Ban Nha.

Trận đấu tại Rijeka còn có hoàn cảnh đặc biệt khi sân không đón khán giả do án kỷ luật của UEFA đối với Croatia.

Tây Ban Nha - CH Séc: Yamal tiếp tục là tâm điểm

Tây Ban Nha đang có khởi đầu rất mạnh tại bảng A3. Họ thắng Anh 3-2 trên sân Wembley trước khi đánh bại Croatia 4-1. Lamine Yamal ghi hai bàn trong trận gặp Croatia và đang là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của lượt trận Nations League này.

CH Séc ở tình thế ngược lại khi đã thua cả Croatia và Anh. Với việc phải làm khách trước đội đang đạt hiệu quả tấn công cao, ưu tiên đầu tiên của họ sẽ là hạn chế không gian cho Yamal và các cầu thủ chạy cánh Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha bất bại trong bảy lần gặp CH Séc gần nhất, gồm năm thắng và hai hòa. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 ở Nations League 2022 cho thấy CH Séc từng có khả năng gây khó nếu giữ được cấu trúc phòng ngự và phản công hiệu quả.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa trở lại hôm nay

Ngày 3/10 không có trận V.League, hạng Nhất hay Cúp Quốc gia. Lịch của VPF cho thấy V.League trở lại từ ngày 8/10, hạng Nhất từ ngày 10/10, còn một số trận vòng loại Cúp Quốc gia được bố trí ngày 6/10.

Vì vậy, câu chuyện đáng chú ý nhất với bóng đá Việt Nam trong ngày vẫn là dư âm chiến thắng Pakistan và quá trình chuẩn bị cho trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup gặp Malaysia lúc 16h00 ngày 5/10.

Những trận đáng xem nhất ngày 3/10

Buổi chiều bắt đầu với U23 Trung Quốc - Uzbekistan lúc 13h00. Sau đó, Hong Kong - Campuchia đá chung kết FIFA ASEAN Challenge Cup lúc 17h00, trước khi Nhật Bản - Hàn Quốc tranh HCV ASIAD lúc 17h30.

Đến 23h00, sự chú ý chuyển sang Croatia - Anh. Những người theo dõi tới rạng sáng có thể chờ Tây Ban Nha - CH Séc lúc 01h45 ngày 4/10.

Xét riêng sức hút với độc giả Việt Nam, chung kết U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc là trận đáng chú ý nhất trong khung giờ thuận lợi, còn Croatia - Anh và Tây Ban Nha - CH Séc là hai cuộc đấu có chất lượng và tên tuổi nổi bật nhất tại châu Âu trong ngày.