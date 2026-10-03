HLV Kim Sang Sik nhận định trận Việt Nam với Malaysia thế nào?

HLV Kim Sang Sik hài lòng về trận đấu. (Ảnh: V.A)

Sau chiến thắng 4-2 trước Pakistan và giành quyền vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng với kết quả và gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng, điều kiện thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ Việt Nam trong hiệp một, dẫn tới bàn thua trước Pakistan.

Tuy nhiên, những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi trong hiệp hai đã mang lại hiệu quả, giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra màn ngược dòng để giành chiến thắng.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong hiệp hai, đồng thời cho biết việc thay người ở hiệp hai đã tạo thêm năng lượng và sự tích cực cho mặt trận tấn công.

HLV Kim Sang Sik cho biết: “Trước hết, tôi rất vui với chiến thắng này và muốn dành lời cảm ơn tới các cầu thủ. Tôi cũng cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân, cũng như những khán giả Việt Nam theo dõi trận đấu từ quê nhà. Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong hiệp hai. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn”.

Ông cũng lý giải việc thay người ở cuối trận xuất phát từ chấn thương của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn cho cầu thủ.

Về trận đấu với Malaysia sắp tới, HLV Kim Sang Sik cho rằng: “Malaysia thay đổi nhiều so với ASEAN Hyundai Cup. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Tuyển Việt Nam chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị. Đây sẽ là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết. Tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Việc cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra. Ban huấn luyện tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải lần này”.

Trong khi đó, cầu thủ Williams Minh Hoàng bày tỏ niềm vui khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này cho rằng toàn đội đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua thất bại trước Thái Lan để trở lại bằng chiến thắng trước Pakistan.

(tổng hợp)