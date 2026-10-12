Panama khắc phục hậu quả động đất

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện hư hỏng sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Coclé, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Phủ Tổng thống Panama Juan Carlos Orillac cho biết, việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm các cơ quan chính phủ luôn trong trạng thái sẵn sàng và có đủ nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Tổng thống Jose Raul Mulino đã chỉ đạo thành lập một ủy ban điều phối các hoạt động cứu trợ, quản lý nguồn lực và giải quyết nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Chính phủ Panama cũng đã thiết lập các trung tâm tiếp nhận quyên góp, trong đó có một điểm tại công viên Omar ở thủ đô Panama City. Các văn phòng chính quyền cấp tỉnh cũng được trưng dụng làm điểm tiếp nhận quyên góp bổ sung.

Sân bay Quốc tế Tocumen ở phía Đông Panama City vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên sau trận động đất. Sân bay đang phối hợp với các hãng hàng không để điều chỉnh lịch trình bay. Hành khách được khuyến nghị tuân thủ hướng dẫn của nhân viên sân bay và liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin chuyến bay.

Trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra vào trưa 9/10 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách thị trấn Tonosi thuộc tỉnh Los Santos khoảng 40km về phía Tây Bắc. Theo Hệ thống Bảo vệ dân sự quốc gia Panama, trận động đất đã khiến ít nhất 27 người bị thương và 400 công trình bị hư hại. Các cơ quan chức năng Panama đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và điều phối công tác ứng phó khẩn cấp.