Khắc phục sạt trượt taluy dương trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt các đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều vị trí ta luy dương trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên đoạn qua địa phận TP Huế bị sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến. Ảnh: PV.

Taluy dương đường dẫn tại nút giao cao tốc La Sơn - Hòa Liên và Tỉnh lộ 14B (đoạn qua xã Khe Tre) xảy ra sạt trượt nghiêm trọng. Trước tình hình này, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã tiến hành điều chỉnh vị trí nút giao sang vị trí khác và hiện đang trong quá trình thi công nút giao mới. Ảnh: PV.

Trước tình trạng sạt lở Ta luy ở một số vị trí, thời gian qua Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh triển khai khắc phục tại các điểm trên toàn tuyến. Theo ghi nhận trong tháng 10/2026, một số vị trí ta luy vẫn đang được khắc phục. Ảnh: PV.

Tại vị trí Km836, chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu thi công xử lý điểm sạt trượt ta luy dương. Ảnh: PV.

Việc xử lý sạt trượt giúp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến. Ảnh: PV.

Một vị trí tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt trên tuyến cao tốc thuộc địa phận TP Huế. Ảnh: PV.

Những vết nứt xuất hiện trên bề mặt mái ta luy dương. Ảnh: PV.

Liên quan đến thực trạng này, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, các vị trí sạt trượt ta luy trên đoạn tuyến qua địa bàn TP Huế đang được nhà thầu triển khai khắc phục. Ảnh: PV.

"Đối với các vị trí sạt trượt đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng, chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Khi có mặt bằng sẽ triển khai thi công ngay", Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay. Ảnh: PV.

Cận cảnh khắc phục sạt trượt ta luy cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Video: PV.