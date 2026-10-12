Thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Ngày và đêm 12/10, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; trong khi khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông. Ảnh minh họa

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, phía Bắc có nơi trên 32 độ C.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Tại Nam Bộ, trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Trên biển, hiện nay (12/10), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vĩnh Long đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 12/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.