Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác Binh đoàn 12

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 đề xuất triển khai các dự án - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, đại diện Binh đoàn 12 đã báo cáo đề xuất triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Bảo tàng ngoài trời trên tuyến đường 20 Quyết Thắng và Công viên đồi hoa trắng; tôn tạo Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh-Đông Trường Sơn tại tỉnh Quảng Bình (cũ); tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; đề xuất đầu tư đất lâm nghiệp, trồng và bảo vệ rừng; đồng thời đề xuất hợp tác tham gia các dự án trọng điểm và an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị, đề xuất của Binh đoàn 12 về các nội dung liên quan đến quy mô, tiến độ, nguồn lực triển khai các dự án.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các ý tưởng đề xuất của đoàn công tác Binh đoàn 12 đối với các dự án triển khai trên địa bàn.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, theo đó, đối với dự án Bảo tàng ngoài trời trên tuyến đường 20 Quyết Thắng, Binh đoàn sớm rà soát và đề xuất với Bộ Quốc phòng, đồng thời giao UBND tỉnh phối hợp với Binh đoàn để triển khai sớm nhất; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp nhận, quản lý và sử dụng khi dự án hoàn thành, bảo đảm tính hệ thống.

Đối với để xuất tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Binh đoàn sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai nhằm bảo đảm cảnh quan, sự trang nghiêm, phục vụ chu đáo cho các hoạt động tri ân, cố gắng hoàn thành trong quý I/2027.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về đề xuất của Binh đoàn 12 liên quan đến việc đầu tư đất lâm nghiệp, trồng và bảo vệ rừng nhằm phục vụ phát triển kinh tế theo chủ trương Bộ Quốc phòng, đồng thời giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Binh đoàn để tiến hành khảo sát, sớm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 12 tặng quà lưu niệm tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Đối với đề xuất tham gia các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh, các sở, ngành nghiên cứu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với năng lực, kinh nghiệm thi công, triển khai các dự án của Binh đoàn 12, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị và Binh đoàn sẽ có sự phối hợp tích cực hơn nữa, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.