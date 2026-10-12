TPHCM: Người dân chật vật di chuyển qua các công trường metro số 2

Sáng 12/10, sau khi TPHCM điều chỉnh hàng loạt tuyến đường để phục vụ việc thi công các nhà ga metro số 2 Bến Thành-Tham Lương, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều người còn bất ngờ với cách di chuyển mới.

Trong khi một số tuyến đường, nút giao có áp lực tăng vọt, nhiều phương tiện chật vật di chuyển. Đặc biệt là ở khu vực nhà ga Phạm Văn Bạch (đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh), ga Bảy Hiền, ga Bà Quẹo… có áp lực giao thông lớn, các phương tiện phải đi vòng vì khu vực nhà ga được rào chắn lại.

Tuyến metro số 2 dài hơn 11km, chủ yếu đi ngầm qua nhiều phường trung tâm của TPHCM như: Bến Thành, Xuân Hoà, Hoà Hưng, Nhiêu Lộc, Tân Bình, Tây Thạnh… Hiện nay dự án đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh việc thi công ga ngầm nên chủ đầu tư, nhà thầu đã phối hợp với các lực lượng chức năng dựng rào chắn, lô cốt đồng thời phân luồng, phân làn lại nhiều tuyến đường.

Trong đó trục đường Trường Chinh-Cách Mạng Tháng Tám (tổng cộng dài khoảng 9km) là nơi ảnh hưởng nhiều nhất vì hầu hết nhà ga đều nằm ở đây, trong khi đường hầm metro số 2 nằm sâu trong lòng đất của trục đường này.

Trước đây ít tuần, TPHCM đã tiến hành phân luồng, phân làn đường để thi công ga Lê Thị Riêng, ga Phạm Văn Bạch và ngày 10/10 vừa qua tiếp tục phân làn, phân luồng để thi công ga Bảy Hiền, ga Tao Đàn. Dự kiến, việc phân luồng mới này có thể diễn ra trong thời gian dài vì tuyến metro số 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận về tình hình di chuyển của người dân qua khu vực thi công nhà ga metro số 2.

Khu vực ga Phạm Văn Bạch được rào chắn để phục vụ thi công nhà ga ngầm. Ảnh: Đ.Xá.

Dòng người xe chật vật di chuyển vì một phần đường Trường Chinh bị thu hẹp để phục vụ thi công. Ảnh: Đ.Xá.

Đường Trường Chinh bị rào chắn một nửa ở khu vực Bà Quẹo tới ngã ba Mũi Tàu, các phương tiện di chuyển vào trung tâm rất đông đúc. Ngược lại, phương tiện di chuyển ra ngoại thành buổi sáng rất ít. Ảnh: Đ.Xá.

Lực lượng chức năng treo băng rôn thông báo tới người dân. Ảnh: Đ.Xá.

Khu vực ngã tư Bảy Hiền được rào chắn lại, khiến dòng phương tiện phải vòng sang đường Lý Thường Kiệt hoặc Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Đ.Xá.

Việc rào chắn đường ở ngã tư Bảy Hiền khiến nhiều người bất ngờ, buộc phải di chuyển sang phải hoặc trái, vòng qua bệnh viện Thống Nhất để quay lại. Ảnh: Đ.Xá.

Ghi nhận sáng hôm nay, lực lượng chức năng có mặt nhiều ở các ngã tư, ngã ba và nơi phân luồng mới để hướng dẫn người dân di chuyển. Ảnh: M.Q.