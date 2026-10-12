Mexico huy động hơn 22.000 nhân lực ứng phó bão Simon

Hình ảnh một con đường ngập nước sau khi bão Otis đổ bộ vào Acapulco, thuộc bang Guerrero, Mexico, ảnh chụp ngày 26/10/2023. (Ảnh: XINHUA)

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn thông cáo của Bộ An ninh và Bảo vệ công dân Mexico cho biết lực lượng ứng phó được trang bị 1.470 phương tiện, 323 thiết bị máy móc hạng nặng và 18 máy bay. Chính quyền đã đình chỉ các hoạt động không thiết yếu tại 24 địa phương thuộc 4 bang Jalisco, Colima, Nayarit và Michoacán. Riêng bang Jalisco tạm ngừng hoạt động dạy học tại 22 địa phương ven biển trong 2 ngày 9 và 12/10, đồng thời sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Ủy ban Nước quốc gia Mexico (Conagua) ghi nhận vào 12 giờ ngày 11/10 (1 giờ ngày 12/10 theo giờ Hà Nội), tâm bão cách bãi biển Playa Pérula khoảng 40km về phía tây tây nam và cách Cabo Corrientes khoảng 100km về phía nam đông nam; 2 địa điểm này đều thuộc bang Jalisco. Bão Simon có sức gió duy trì tối đa 220km/h, giật tới 270km/h, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 11km/h. Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cảnh báo khu vực miền tây Mexico có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp, song chưa xác định liệu bão có đổ bộ hay không.

Cơ quan khí tượng Mexico cảnh báo mưa lớn, gió giật tới 250km/h và sóng cao 8-10m tại khu vực ven biển bang Jalisco, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Tại thành phố Puerto Vallarta (bang Jalisco), lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra trên đường phố, trong khi cảnh sát kêu gọi người dân và du khách rời khu vực ven biển để tìm nơi trú ẩn. Nhiều khách sạn và cửa hàng phải gia cố cửa sổ để đề phòng gió mạnh. Chính quyền Mexico cũng yêu cầu ngành du lịch bảo đảm an toàn cho người lao động và du khách.

Lực lượng chức năng sở tại đã sơ tán 80 người tại cộng đồng Yelapa (bang Jalisco), đồng thời triển khai biện pháp phòng ngừa tại sân bay Puerto Vallarta và theo dõi mực nước sông Marabasco. Chính quyền Mexico tiếp tục theo dõi diễn biến bão và kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn.