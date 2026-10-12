Cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục thiên tai

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Phước hỗ trợ đưa học sinh qua vùng ngập nước.

Cụ thể, 40 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phường Nhơn Trạch hỗ trợ người dân di dời tài sản, đưa người qua khu vực ngập lũ đến nơi an toàn. Tại phường Bình Phước, cán bộ, chiến sĩ, dân quân phối hợp với công an triển khai lực lượng đến các khu vực ngập úng dọc suối Rạc và cầu 2, tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh; hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng thiết yếu và đưa các hộ dân đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Theo thống kê ban đầu, diện tích ngập tại phường Bình Phước khoảng 15ha. Các lực lượng đã hỗ trợ 25 hộ dân kê cao đồ đạc, tài sản và di dời 3 hộ ở khu vực giáp suối đến nơi an toàn. Thiệt hại về mủ cao su và gia cầm khoảng 70 triệu đồng, trên diện tích khoảng 7ha.