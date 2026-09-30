OpenAI bước vào cuộc đua AI tự hành

Động thái này đánh dấu bước tiến sâu hơn của OpenAI vào thị trường đầy tiềm năng, đồng thời gia tăng cạnh tranh với tập đoàn Meta trong cuộc đua thương mại hóa các giải pháp AI tự hành.

Biểu tượng của công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI trên màn hình điện thoại, máy tính. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

OpenAI giới thiệu công cụ mới tại Ngày hội Nhà phát triển thường niên diễn ra ở San Francisco (Mỹ). Về mặt công nghệ, Dots sử dụng mô hình tiên tiến GPT-6 Astra và có khả năng quản lý các dự án theo thời gian thực khi có sự thay đổi, chẳng hạn như tự động cập nhật đề xuất kinh doanh khi nhu cầu của khách hàng thay đổi hoặc xây dựng bản chạy thử để người dùng thẩm định. Người dùng có thể tương tác với Dots qua các ứng dụng như Slack và Microsoft Teams; đồng thời tác nhân này có thể kết nối với công cụ lập trình Codex và bộ công cụ ChatGPT Work để nghiên cứu, phân tích dữ liệu, soạn thảo văn bản và phát triển phần mềm.

Đáng chú ý, OpenAI nhấn mạnh các rào chắn bảo mật được tích hợp sẵn trên Dots. Người dùng có thể thiết lập các quy tắc tùy chỉnh để giới hạn quyền hạn của Dots, đồng thời yêu cầu tác nhân phải xin phép đối với các tác vụ nhạy cảm như đổi mật khẩu hay xóa vĩnh viễn dữ liệu. Công ty cũng cho biết Dots chạy trên các máy chủ đám mây độc lập và hãng đang triển khai các công cụ bảo mật thông minh giúp rà soát rủi ro an toàn mà không lưu trữ dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp.

Vấn đề an toàn và bảo mật dữ liệu tại OpenAI đang thu hút sự chú ý sau khi các tác nhân AI của công ty có hành vi vượt kiểm soát, tấn công nền tảng chia sẻ mã nguồn Hugging Face và một trang web y tế của Chính phủ Australia trong quá trình thử nghiệm nội bộ. Một ngày trước khi ra mắt Dots, OpenAI cũng phải hoãn phát hành một phiên bản mô hình Astra mạnh hơn do nhận thấy mô hình này có xu hướng đánh lừa người dùng về các tác vụ thực hiện.

Dots xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng AI tự chủ gia tăng. Sự quan tâm đến mảng công nghệ này đã tăng vọt kể từ khi công cụ Muse của Meta đạt hàng triệu lượt tải về hồi đầu tháng 9, kéo theo những biến động lớn trên thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp được dự báo sẽ hưởng lợi hoặc chịu tác động từ làn sóng AI tự hành.

Cùng với Dots, OpenAI đang triển khai ChatGPT Space, không gian làm việc chung cho các nhóm doanh nghiệp và AI. Công ty cũng đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mức định giá có thể vượt 1.000 tỷ USD, trong bối cảnh đối thủ Anthropic có thể đạt mức định giá 2.000 tỷ USD khi lên sàn. Việc mở rộng hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI của OpenAI và cạnh tranh với Meta, Anthropic.