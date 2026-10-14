Nhật Bản, Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn

Tại Nhật Bản, Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết tính đến 21h ngày 13/10, có 36 chính quyền địa phương báo cáo tạm dừng dịch vụ cung cấp thông tin thiên tai do lo ngại dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ hệ thống của Công ty Arcadia. Công ty này nghi ngờ khoảng 3,14 triệu địa chỉ của người dân có thể đã bị lộ.

Arcadia cung cấp dịch vụ chuyển thông tin cảnh báo sớm và thiên tai qua thư điện tử, điện thoại cùng các phương thức khác. Tính đến cuối tháng 9, có 875 chính quyền địa phương sử dụng dịch vụ này. Hệ thống còn hỗ trợ xác nhận tình trạng an toàn của nhân viên chính quyền địa phương.

Arcadia phát hiện hoạt động truy cập đáng ngờ vào hệ thống “SpeeCAN RAIDEN” hôm 11/10. Một số địa phương, trong đó có thành phố Yokote thuộc tỉnh Akita và tỉnh Kagawa, đã thông báo đình chỉ dịch vụ. Công ty hiện chưa xác định được thời điểm khôi phục hoạt động. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã yêu cầu Arcadia báo cáo mức độ thiệt hại.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết khoảng 100.000 trường hợp thông tin cá nhân, gồm địa chỉ thư điện tử, họ tên và số điện thoại, tại 16 tổ chức tài chính được cho là đã bị rò rỉ trong loạt vụ tấn công mạng gần đây.

Đầu tháng này, một số tổ chức tài chính, trong đó có Ngân hàng KB Kookmin và Ngân hàng Shinhan, liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ thông tin khách hàng cùng những dữ liệu khác do bị tin tặc tấn công. Các tổ chức bị ảnh hưởng đang tiếp tục kiểm tra để xác định phạm vi rò rỉ. FSC khẳng định số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng và các dữ liệu nhạy cảm khác không bị lộ.