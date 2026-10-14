Tính năng đặc biệt của T-14 Armata mà siêu xe Ferrari cũng không sánh bằng

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-14 Armata thế hệ mới nhất của Nga đang được đưa vào vận hành theo từng giai đoạn, nó tiếp tục được cải tiến dựa trên kinh nghiệm lấy từ chiến trường.

"Một loại đạn pháo đặc biệt với nhiều loại đầu đạn khác nhau mang lại hiệu suất tác chiến vượt trội đã được phát triển dành riêng cho xe tăng T-14 Armata".

"Công việc đang được tiến hành khẩn trương để tiếp tục nâng cao sức mạnh và tối ưu hóa thành phần của chiếc MBT dựa trên kinh nghiệm sử dụng thiết giáp trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Thông điệp này do Giám đốc điều hành Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) - ông Alexander Potapov cho biết vào đêm trước lễ kỷ niệm 90 năm thành lập doanh nghiệp và thu hút sự quan tâm lớn.

T-14 là một nền tảng đầy triển vọng, được phát triển dành cho chiến trường tương lai. Điều này không chỉ áp dụng cho bản thân chiếc xe và các công nghệ được đầu tư vào nó, mà còn cả việc huấn luyện kíp lái.

"Bạn không thể chỉ đơn thuần đưa một người lái xe tăng T-72 vào điều khiển T-14 Armata, bởi điều này giống như chuyển từ một chiếc Zhiguli thập niên 1980 sang dòng siêu xe Ferrari hiện đại. Trước hết, họ cần phải được huấn luyện", ông Potapov nói rõ.

Xe tăng T-14 được trang bị động cơ diesel A-85-3A 12 xi lanh công suất 1.500 mã lực, kết hợp với hộp số tự động. Dung tích nhiên liệu 2.100 lít cho phép chiếc MBT di chuyển được quãng đường lên đến 500 km, tốc độ lớn nhất trên đường nhựa đạt 90 km/h.

Trong quá trình hiện đại hóa, hộp số của xe tăng là chi tiết đáng chú ý nhất, khác hoàn toàn với những dòng chiến xa Nga/Liên Xô trước kia, cho phép T-14 Armata di chuyển với tốc độ cao cả tiến và lùi.

Khả năng này đã được chứng minh trong cuộc tập trận Trung tâm-2026, nơi một chiếc T-14 lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, bắn một phát đạn rồi nhanh chóng quay trở lại, đây là tính năng mà siêu xe Ferrari cũng không thể sánh bằng.

Sự xuất hiện của hộp số mới với cơ cấu đảo chiều tích hợp trong sản phẩm do Tập đoàn Uralvagonzavod phát triển đã được đề cập trước đó, nhưng giới truyền thông chỉ thấy được cách thức hoạt động trong cuộc tập trận gần đây.

So sánh với T-14 Armata, trong số tất cả các loại xe tăng nước ngoài đã sản xuất hàng loạt, chỉ chiếc Type 10 của Nhật Bản là có tùy chọn này, khi nó có thể di chuyển tiến và lùi với tốc độ lên đến 70 km/h.

Để so sánh, xe tăng Type 90 đời cũ có thể di chuyển lùi với tốc độ lên đến 34 - 42 km/h, xe tăng M1 Abrams của Mỹ - lên đến 40 km/h, Leopard 2 - lên đến 31 km/h, Leclerc - lên đến 38 km/h, Challenger - lên đến 30 km/h, Merkava Mk 4 - 20 - 25 km/h.

Trong khi đó T-14 theo nhận xét có thể đạt tốc độ lên tới 75 km/h khi chạy lùi, so với chỉ 5 km/h trên các dòng chiến xa cũ. Nhờ hệ thống camera quan sát toàn diện, người lái sẽ không gặp vấn đề gì trong thao tác này.

Khả năng quan sát xung quanh ngay cả các góc khuất và lùi với tốc độ cao như vậy sẽ rất hữu ích cho xe tăng Nga trong các trận chiến trên đường phố ở khu vực đông dân cư, nơi không thể thực hiện các thao tác phức tạp hơn.