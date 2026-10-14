Chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa tại cảng Đa Phúc ở Thái Nguyên

Chủ bến Thắng Lá ở cảng Đa Phúc sử dụng điện để vận hành máy cẩu hàng hóa. (Ảnh THẾ BÌNH)

Cảng Đa Phúc bên phía phường Trung Thành (Thái Nguyên) dài gần 400m, có hơn 10 bến, thường xuyên đón tàu sông có tải trọng đến 2.500 tấn vào, ra. Các bến đều đầu tư máy cẩu, máy xúc để bốc, xếp hàng hóa lên, xuống tàu. Thời gian vừa qua, nhiều chủ bến tích cực chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa, bằng cách đầu tư chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang dùng điện vận hành máy cẩu, máy xúc.

Chủ bến Thắng Lá tại cảng Đa Phúc sử dụng 1 máy cẩu 43 tấn và 2 máy xúc để bốc, xếp hàng hóa. Khi còn dùng dầu diesel để vận hành máy xúc, mỗi máy xúc sử dụng từ 50-55 lít dầu/giờ, bốc 1 tàu hàng 2 nghìn tấn trong 6 tiếng, sử dụng hết 300 lít dầu, chi phí khoảng 8,7 triệu đồng.

Khi chuyển đổi sang sử dụng điện để vận hành máy xúc, chi phí tiền điện hết khoảng 2,2 triệu đồng trong 6 tiếng. Đến nay, ông Thắng sử dụng điện để vận hành 1 máy cẩu và 2 máy xúc thay dầu diesel như trước đây.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, chủ bến Thắng Lá, khi còn sử dụng dầu diesel để vận hành 1 cần cẩu và 2 máy xúc, chi phí từ 550 đến gần 600 triệu đồng tiền nhiên liệu/tháng, khi chuyển sang sử dụng điện thì tổng chi phí cho 1 máy cẩu và 2 máy xúc nêu trên chỉ hết từ 160 đến 180 triệu đồng tiền điện/tháng.

Sử dụng điện để vận hành máy không chỉ chi phí bốc, dỡ hàng hóa giảm mạnh, tăng hiệu quả kinh tế, tăng tính cạnh tranh mà còn bảo vệ môi trường, giảm tiếng ồn.

Để chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang sử dụng điện vận hành máy xúc đòi hỏi đầu tư khoảng 700 triệu đồng để mua sắm, lắp đặt mô-tơ, biến tần, dây điện… Với hiệu quả kinh tế và môi trường mang lại, các chủ bến tại cảng Đa Phúc đang chuyển đổi sang sử dụng điện để vận hành máy cẩu và máy xúc.