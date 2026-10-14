Hệ sinh thái IHanoi và Hanoiwork nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam. (Ảnh: Hội Truyền thông số Việt Nam)

“Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”

Theo Ban tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Tại Lễ trao Giải thưởng năm nay, bên cạnh hoạt động tôn vinh, sự kiện còn tạo cơ hội để khách mời trực tiếp trải nghiệm không gian ngập tràn công nghệ. Khách mời, khán giả có cơ hội giao lưu và tương tác với Robot AI, trải nghiệm dùng thử thiết bị thông minh, tham gia vào không gian camera 360 độ để có những short video trải nghiệm ấn tượng.

Đặc biệt, ngay phần mở đầu lễ trao giải là màn trình diễn múa tương tác laser mapping mang tên “Dòng chảy Việt Nam trong thế giới số”, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh công nghệ. Mạch hình ảnh được xây dựng từ robot và các biểu tượng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, dữ liệu đến bản đồ số Việt Nam. Từ đó xây dựng thành phố thông minh, nhà máy số, nông nghiệp số, Chính phủ số. Các hình ảnh được kết nối thành một hành trình thị giác, phác họa sự chuyển động của công nghệ đang lan tỏa trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, cho biết với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam không chỉ tôn vinh những gì mới về công nghệ, mà cao hơn là tôn vinh công nghệ ấy đã giúp ích gì cho con người, xã hội; không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.

Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam. (Ảnh: Hội Truyền thông số Việt Nam)

VDA 2026 tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế. Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, được đo lường thông qua các chỉ số như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng. Cách tiếp cận mới này giúp nhận diện những mô hình không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng, VDA 2026 được nâng cấp theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 57 và các luật, chính sách mới ban hành. Các tiêu chí đánh giá tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Trải nghiệm từ công nghệ thông minh

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã bước sang mùa thứ 9. Qua 9 mùa, giải thưởng đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Một trong những điểm nhấn của VDA 2026 là sự ghi nhận những sản phẩm, giải pháp công nghệ có khả năng gắn kết chuyển đổi số với nhu cầu thực tiễn. Trong đó, Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX (DigiX Academy) được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc” với sản phẩm “Nền tảng Đánh giá và Phát triển Năng lực số toàn diện - DAI Academy” (DAI Academy). Giải thưởng ghi nhận nỗ lực phát triển giải pháp công nghệ phục vụ công tác đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực số, góp phần đưa chuyển đổi số gắn chặt hơn với năng lực thực tiễn của con người.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp được nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam. (Ảnh: Hội Truyền thông số Việt Nam)

DAI Academy được định hướng triển khai theo hai phương thức: dùng riêng cho các cơ quan, tổ chức và địa phương có nhu cầu quản trị đào tạo, đánh giá năng lực theo đặc thù riêng; và dùng chung, mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo cho người lao động, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên cùng các nhóm người học khác.

Việc DAI Academy được vinh danh tại VDA 2026 là dấu mốc đối với quá trình phát triển sản phẩm của DigiX, đồng thời tạo động lực để Viện tiếp tục hoàn thiện nền tảng theo hướng tăng cường khả năng đo lường, theo dõi và phát triển năng lực số. Trong giai đoạn tiếp theo, DigiX định hướng mở rộng khả năng ứng dụng của DAI Academy, tăng cường kết nối giữa khung năng lực, hoạt động đào tạo và kết quả đánh giá, đồng thời nghiên cứu đối sánh với các chuẩn mực quốc tế phù hợp.

Cùng với phát triển các giải pháp công nghệ, việc xây dựng hạ tầng số và tăng cường kết nối cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh, Arobid được trao giải về sáng tạo công nghệ với giải pháp “Arobid.com - Hạ tầng xúc tiến thương mại, đầu tư trên môi trường số, tích hợp thương mại điện tử B2B toàn cầu bằng dữ liệu và AI”. Theo ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid, Giải thưởng là sự ghi nhận và cũng là động lực để Arobid tiếp tục hoàn thiện giải pháp hướng tới giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Được đưa vào thương mại hóa từ năm 2025, nền tảng ứng dụng dữ liệu và AI để hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu năng lực, tìm kiếm và đề xuất kết nối với khách hàng, đối tác phù hợp. Theo thống kê của Arobid, nền tảng đã có hàng nghìn doanh nghiệp tham gia, ghi nhận hàng triệu lượt xem và người truy cập từ hơn 160 quốc gia. Đây là các chỉ số về mức độ tham gia và tiếp cận, không đồng nghĩa với số lượng giao dịch hay hợp đồng đã ký kết. Thông qua việc chuẩn hóa hồ sơ số và giới thiệu rõ thế mạnh, nền tảng từng bước góp phần hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng định vị thương hiệu, giúp khách hàng và đối tác hiểu doanh nghiệp cung cấp giá trị gì và phù hợp nhu cầu nào.