Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nghiệm thu 221 xe ô tô và vật tư kỹ thuật mua sắm năm 2026

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi làm việc.

Trước đó, các tổ nghiệm thu đã tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý, tài chính; số lượng, chủng loại, chất lượng, tính năng chiến - kỹ thuật của xe ô tô và vật tư kỹ thuật theo kế hoạch được phê duyệt.

Qua kiểm tra, công tác mua sắm được Cục Xe máy-Vận tải triển khai đúng quy trình, quy định; hồ sơ pháp lý, tài chính, chứng từ và các tài liệu liên quan đầy đủ, bảo đảm tính pháp lý.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn chủ trì buổi nghiệm thu.

Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ xe đều là xe mới, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2026, bảo đảm đúng số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ và tính đồng bộ theo hợp đồng. Đối với xe ô tô, Hội đồng đã kiểm tra tĩnh và vận hành thực tế trên đường hỗn hợp, kết quả các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản đạt yêu cầu; xe và các cụm, hệ thống, tổng thành hoạt động ổn định, tin cậy, không phát sinh hỏng hóc bất thường.

Đối với danh mục vật tư kỹ thuật, Hội đồng tiến hành kiểm tra 100% số lượng hàng hóa mua sắm. Kết quả, toàn bộ vật tư bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật theo quy định của hợp đồng.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra tình trạng các xe ô tô.

Phát biểu kết luận nghiệm thu, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn thống nhất nghiệm thu 221 xe ô tô và 4 danh mục vật tư kỹ thuật, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật xem xét, phê duyệt kết quả nghiệm thu.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu các tổ nghiệm thu và tổ thư ký tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, biên bản nghiệm thu, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. Giao Cục Xe máy-Vận tải hoàn thiện các thủ tục trình Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phê duyệt; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, duy trì tình trạng kỹ thuật của 221 xe ô tô trong thời gian chờ bàn giao, đưa vào sử dụng.