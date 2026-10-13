Meta tung AI thông minh nhất thế giới, chưa thể dùng ở Việt Nam

CEO Meta - Mark Zuckerberg, giới thiệu Muse Charm trong sự kiện Meta Connect ở Menlo Park, California vào ngày 23/9. Ảnh: Bloomberg.

Meta vừa giới thiệu Muse Wonder và Muse Wonder Full, hai mô hình AI được thiết kế để xử lý các nhiệm vụ phức tạp, từ lập trình đến phân tích thông tin chuyên môn. Theo công bố của hãng, các mô hình đạt kết quả vượt trội Fable 5.1 và GPT-6 Astra trong nhiều bài đánh giá.

Động thái này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược AI của Meta. Thay vì chỉ phát triển chatbot, công ty hướng tới các trợ lý có thể ghi nhớ thông tin, lập kế hoạch và kiên trì thực hiện công việc qua nhiều bước, qua đó cạnh tranh trực tiếp hơn với OpenAI và Anthropic.

Mô hình 'tiên tiến nhất'

Muse Wonder và Muse Wonder Full là những mô hình tiên tiến nhất Meta công bố kể từ khi tái cấu trúc bộ phận AI. So với Muse Spark, vốn được thiết kế theo hướng gọn nhẹ và phản hồi nhanh, dòng mô hình mới có quy mô lớn hơn, được Meta đánh giá cao hơn ở các tác vụ phức tạp, đặc biệt là lập trình.

Kết quả thử nghiệm do Meta công bố cho thấy hai mô hình đạt điểm số tương đương Fable 5.1 và GPT-6 Astra trên một số bài đánh giá. Riêng Muse Wonder đạt kết quả cao hơn Fable, Opus và Astra trong MemoryBench, bài kiểm tra liên quan đến khả năng ghi nhớ và xây dựng bộ nhớ.

Muse Wonder và Muse Wonder Full đạt điểm số ấn tượng so với các đối thủ hàng đầu từ OpenAI, Anthropic. Ảnh: Meta.

Điểm đáng chú ý của Muse Wonder nằm ở hai năng lực được Meta gọi là Active Memory và Active Focus. Active Memory giúp mô hình giữ lại những thông tin quan trọng từ các cuộc trò chuyện trước và sử dụng lại khi cần thiết.

Trong khi đó, Active Focus là khả năng duy trì tiến độ thực hiện một nhiệm vụ, thử phương án khác khi gặp trở ngại, khắc phục lỗi và hỏi lại người dùng khi cần làm rõ yêu cầu. Hai tính năng này là yếu tố quan trọng đối với các trợ lý AI phải làm việc với một nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều bước.

Theo nghiên cứu được Meta đăng tải, các mô hình có thể hỗ trợ những công việc như phân tích tài liệu pháp lý, xử lý thông tin tài chính, tìm hiểu dữ liệu sức khỏe và phát triển phần mềm. Meta cũng trình diễn khả năng tạo game 3D, xây dựng kế hoạch luyện tập theo sở thích cá nhân và sắp xếp chỗ ngồi cho tiệc cưới dựa trên những yêu cầu phức tạp.

Về khả năng tiếp cận, Muse Wonder hiện được cung cấp thông qua Meta Model API và Muse Code. Phiên bản Muse Wonder Full dành cho người đăng ký Muse Code đủ điều kiện và không được cung cấp qua API. Meta cho biết Muse Wonder sẽ sớm được tích hợp vào sản phẩm Muse, trước tiên dành cho người đăng ký.

Tuy nhiên, trang đăng ký AI Muse chỉ khả dụng ở một số thị trường. Người dùng Việt Nam truy cập hiện thông báo đăng ký trước, chưa thể sử dụng lúc này.

Meta Model API có giá 4 USD/1 triệu token đầu vào và 20 USD/1 triệu token đầu ra. Mức giá này cho thấy việc sử dụng mô hình trong các ứng dụng có thể phát sinh chi phí đáng kể, tùy lượng dữ liệu xử lý. Bên cạnh đó, Meta cho biết các mô hình được trang bị cơ chế bảo vệ thông tin riêng tư và chống lạm dụng.

Chiến lược mới của Meta

Muse Wonder đang phản ánh sự thay đổi trong cách Meta phát triển và thương mại hóa AI. Trong thời gian dài, công ty nổi bật với chiến lược phổ biến các mô hình mã nguồn mở, tạo điều kiện cho cộng đồng phát triển và tùy biến. Với Muse Wonder, Meta đồng thời đẩy mạnh các dịch vụ có thu phí và giới hạn quyền truy cập đối với phiên bản cao cấp.

Theo TechCrunch, đây là lần đầu Meta phát hành một mô hình thuộc nhóm tiên tiến nhất kể từ khi Alexandr Wang, nhà sáng lập Scale AI, tham gia tái cấu trúc hoạt động AI của công ty vào năm ngoái.

Trước đó, Meta đã giới thiệu Muse Spark theo hướng tối ưu tốc độ phản hồi và Muse agent, nhưng chưa thường xuyên công bố các mô hình cạnh tranh trực tiếp ở nhóm đầu thị trường như OpenAI và Anthropic.

Mô hình AI mới đánh dấu sự trở lại của Meta trong cuộc đua với OpenAI và Anthropic. Ảnh: The Verge.

Meta mô tả dòng mô hình mới là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng quy mô, hướng tới mục tiêu phát triển trí tuệ siêu việt cá nhân. Chiến lược mới kết hợp 3 hướng đi. Meta tiếp tục nâng cấp mô hình nền tảng, tích hợp AI vào hệ sinh thái sản phẩm và mở rộng doanh thu từ dịch vụ dành cho nhà phát triển.

Một thay đổi quan trọng khác là định hướng phát triển AI agent. Với các tính năng ghi nhớ và theo đuổi mục tiêu, Meta muốn AI có thể đảm nhận những quy trình dài, sử dụng công cụ và hoàn thành công việc thay người dùng. Nếu được triển khai hiệu quả, hướng đi này có thể mở rộng ứng dụng AI từ trò chuyện sang lập trình, quản lý công việc và xử lý các nhiệm vụ chuyên môn.

Tuy nhiên, khả năng tự thực hiện công việc cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo mật và độ tin cậy. Các trợ lý có thể tiếp cận tin nhắn, lịch làm việc và tài liệu cá nhân. Meta cho biết Muse Wonder có các biện pháp bảo vệ tăng cường, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần được kiểm chứng độc lập.