Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc làm việc với Trường Đại học Đà Lạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc làm việc với Trường Đại học Đà Lạt

Báo cáo tại buổi làm việc, TS. Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho biết, trường hiện đào tạo khoảng 15.000 sinh viên, học viên với hơn 62 ngành. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 90%; gần 30% người tốt nghiệp lựa chọn ở lại làm việc, đóng góp cho tỉnh Lâm Đồng.

Đến tháng 8/2026, trường có 459 cán bộ, trong đó 312 giảng viên cơ hữu, với hơn 43% có trình độ tiến sĩ trở lên. Nhà trường có 32 phòng thí nghiệm và khu vực thực hành; triển khai hơn 200 đề tài khoa học các cấp và 800 đề tài cấp cơ sở trong 50 năm qua.

Một số lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh gồm: vi nhân giống thực vật, công nghệ màng, vật lý hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt tại buổi làm việc

Trước yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Đà Lạt chủ động đăng ký tham gia, chủ trì 4 trong số nhiệm vụ lớn do UBND tỉnh công bố.

Các nhiệm vụ gồm: xây dựng Trung tâm giống cây trồng chất lượng cao; phát triển tín chỉ carbon và kinh tế tuần hoàn; đề án phát triển đảo thông minh Phú Quý; trung tâm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe...

Nhà trường cũng đề xuất đóng góp chuyên môn vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, an toàn bức xạ môi trường và phát triển xã hội.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại buổi làm việc

Tuy nhiên, việc hợp tác với doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế; quỹ đất phục vụ thực nghiệm chưa đáp ứng nhu cầu.

Để khắc phục, trường dự kiến thiết lập đầu mối chuyên trách tiếp nhận đặt hàng từ địa phương, ưu tiên kinh phí cho các đề tài có khả năng ứng dụng thực tế, thí điểm mô hình “học kỳ doanh nghiệp” và đổi mới quy định tính giờ nghiên cứu khoa học.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng Võ Thành Công phát biểu về đóng góp của Trường Đại học Đà Lạt cho khoa học công nghệ

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Đà Lạt kiến nghị tỉnh hỗ trợ bố trí quỹ đất phục vụ nghiên cứu, thực hành nông nghiệp công nghệ cao và thử nghiệm cây giống; tăng cường đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tế.

Nhà trường cũng đề xuất hỗ trợ các dự án hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa trường và doanh nghiệp; tạo điều kiện về thủ tục bảo hộ sở hữu trí tuệ, kinh phí đối ứng đề tài và chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 15,5%/năm giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Trường Đại học Đà Lạt cần phát huy tiềm lực nghiên cứu, gắn các đề tài với nhu cầu thực tiễn và những vấn đề cấp thiết của địa phương, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện để nhà trường phát huy thế mạnh, đóng góp thiết thực vào phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng trong giai đoạn mới.