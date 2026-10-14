Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026

Các sản phẩm, giải pháp, cá nhân, tổ chức tiêu biểu được vinh danh tại lễ trao giải Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026. Ảnh: HueIOC

Năm 2026, Ban Tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở 5 hạng mục giải thưởng, gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; tôn vinh cá nhân.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp được chọn vinh danh vì đã có sản phẩm, giải pháp, nền tảng công nghệ và mô hình chuyển đổi số mang lại hiệu quả thực chất, tạo giá trị thiết thực cho xã hội; đồng thời ghi nhận 3 cá nhân tiêu biểu có đóng góp nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại giải thưởng năm nay, TP. Huế được vinh danh tại Hạng mục 1 - Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với giải pháp "Thành phố Huế - Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)". Giải pháp thể hiện định hướng chuyển đổi số toàn diện của thành phố, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời khai thác dữ liệu số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành.

Thành phố Huế được vinh danh tại lễ trao giải thưởng với giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S và IOC. Ảnh: HueIOC

Được xây dựng và phát triển từ năm 2019, hệ sinh thái số Hue-S và IOC từng bước trở thành nền tảng quan trọng trong công tác quản lý, điều hành đô thị thông minh tại Huế. Trong đó, Hue-S đóng vai trò là kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. IOC hỗ trợ giám sát, tổng hợp, phân tích thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực dựa trên dữ liệu.

Đến nay, Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, trong đó hơn 900.000 tài khoản người dân thành phố được xác thực thông qua VNeID. Nền tảng tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu như phản ánh hiện trường, hỏi đáp cơ quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến, giáo dục, y tế, thanh toán số, thông tin quy hoạch, du lịch, phòng chống thiên tai, giám sát an toàn giao thông, bản đồ số, báo cáo số, họp không giấy tờ và nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiệu quả của hệ sinh thái số được thể hiện qua những kết quả cụ thể trong công tác quản trị điều hành và cung cấp dịch vụ công. Từ năm 2021 đến nay, Hue-S đã tiếp nhận và xử lý hơn 177.000 phản ánh hiện trường, với tỷ lệ xử lý đạt 98%; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 92%. Tổng đài 19001075 đã tiếp nhận, xử lý hơn 835.000 cuộc gọi.

IOC - trung tâm hỗ trợ giám sát, tổng hợp, phân tích thông tin và quản lý, điều hành đô thị thông minh theo thời gian thực dựa trên dữ liệu.

Trong quản trị điều hành số, thành phố đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, số hóa quy trình và triển khai các nền tảng giám sát nhiệm vụ. Năm 2025, tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trong điều hành nội bộ tại các cơ quan cấp thành phố và cấp xã trực thuộc đạt 100%. Thành phố cũng đã công bố 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và triển khai 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 không chỉ ghi nhận những kết quả TP. Huế đạt được trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển hệ sinh thái số Hue-S và IOC, mà còn khẳng định giá trị thực tiễn của mô hình chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và hiệu quả phục vụ làm thước đo. Đây đồng thời là dịp để thành phố chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hiệu quả trong phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo đảm an toàn thông tin và đổi mới phương thức quản trị, điều hành.

Thời gian tới, TP. Huế tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số theo hướng đồng bộ, liên thông, khai thác dữ liệu hiệu quả và mở rộng các tiện ích thiết thực, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia, thụ hưởng các thành quả chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và xây dựng TP. Huế thông minh, đáng sống.