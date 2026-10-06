OPEC+ duy trì hạn ngạch khai thác dầu

Nằm trong dự báo của thị trường

Theo Hãng tin Bloomberg (Mỹ), bảy thành viên chủ chốt của OPEC+ gồm Arab Saudi, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đã đưa ra quyết định trong cuộc họp trực tuyến ngày 4-10 (giờ địa phương).

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của Tập đoàn Ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính đa quốc gia UBS (Thụy Sĩ) cho rằng việc giữ nguyên mục tiêu sản lượng nằm trong dự báo của thị trường, khi mà nhóm sẽ khó điều chỉnh đáng kể chính sách sản lượng trước năm 2027.

Nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: XINHUA

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định trên xuất phát từ biến động phức tạp tại Trung Đông. Xung đột kéo dài giữa Mỹ, Israel và Iran làm đình trệ nhiều dự án mở rộng công suất, khiến OPEC+ khó đánh giá năng lực sản xuất trong tương lai.

Tuy nhiên, dù dòng dầu qua eo biển Hormuz đã tăng và OPEC+ đã nâng mục tiêu sản lượng trong phần lớn năm 2026, sản lượng thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với hạn ngạch do xung đột tiếp tục ảnh hưởng xuất khẩu.

Các nhà sản xuất Vùng Vịnh hiện chỉ xuất khẩu 60%-80% lượng dầu so với bình thường. Trong tháng 8, bảy thành viên chủ chốt của OPEC khai thác khoảng 25 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 5 triệu thùng/ngày so với giai đoạn trước xung đột.

Theo kế hoạch, nhóm sẽ họp trực tuyến vào ngày 1-11 để chốt kế hoạch cụ thể cho tháng 12. Chính sách cho cả năm 2027 dự kiến được thông qua tại hội nghị toàn thể cấp bộ trưởng OPEC+ ngày 29-11.

Kìm hãm sức nóng giá dầu

Theo trang tin thị trường năng lượng Oil Price (Mỹ), diễn biến trên thị trường giao dịch ngày 5-10 ghi nhận làn sóng hạ nhiệt của giá dầu thô tại khu vực châu Á. Quyết định xả 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cùng cam kết không hạn chế xuất khẩu đã xoa dịu nỗi lo thiếu hụt nguồn cung.

Trong phiên giao dịch chiều cùng ngày, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,6%, xuống mức 90,05 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu Brent có phiên giảm giá trước khi tăng 0,2 %, chốt ở mức 102,3 USD/thùng.

Trang tin First Post (Ấn Độ) nhận định việc Saudi Arabia khôi phục nguồn cung xuất khẩu, kết hợp với việc Tập đoàn Saudi Aramco của Saudi Arabia bất ngờ hạ giá bán dầu tháng 11 cho châu Á xuống mức thấp nhất trong 6 năm, đã kìm đà tăng mạnh của giá dầu.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia tiếp tục leo thang. Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi đã tuyên bố phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát, tiếp nối chuỗi các đợt tấn công do lực lượng Chính phủ Yemen triển khai trước đó.

Về triển vọng thị trường, giới phân tích từ tập đoàn tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Hà Lan ING nhận định giá dầu Brent vẫn trụ trên ngưỡng 100 USD/thùng do rủi ro địa chính trị chưa chấm dứt. Việc G7 tung hàng dự trữ chỉ giúp giải tỏa tâm lý lo ngại tức thời, trong khi thị trường vẫn đối mặt với chi phí vận chuyển tăng cao và các tuyến đường hàng hải kém hiệu quả.