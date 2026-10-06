Ả-rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường phòng thủ chung

Động thái trên được quyết định sau cuộc họp khẩn của Ủy ban Chính trị - Quốc phòng chiến lược thuộc Liên minh Phòng thủ Mecca tại thủ đô Riyadh (Ả-rập Saudi).

Cuộc họp của Liên minh Phòng thủ Mecca tại thủ đô Riyadh ngày 5-10. Ảnh: Trang thông tin Nhà nước Ả-rập Saudi

Theo tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Pakistan và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 6-10, cuộc họp được tổ chức nhằm thảo luận những diễn biến và mối đe dọa an ninh đối với Ả-rập Saudi. Ba nước quyết định ngay lập tức triển khai trên thực tế các cam kết phòng thủ tập thể, đồng thời thực hiện những biện pháp cần thiết để cung cấp lực lượng và năng lực quân sự đã được thống nhất, bảo đảm triển khai nhanh tại Ả-rập Saudi. Các hoạt động này sẽ được tiến hành theo những thỏa thuận đã được phê duyệt và phù hợp luật pháp của mỗi nước.

Ba nước đồng thời khẳng định an ninh của mỗi thành viên là một bộ phận không thể tách rời trong an ninh chung của cả ba nước. Theo tuyên bố, việc kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể trong Hiệp định Phòng thủ chung Mecca là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng, phối hợp quân sự và năng lực chung để đối phó các mối đe dọa.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ả-rập Saudi đối mặt với các cuộc tấn công mà nước này quy trách nhiệm cho lực lượng Houthi tại Yemen. Tuyên bố chung của ba nước lên án các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Ả-rập Saudi, trong đó có các thành phố, cơ sở dân sự và kinh tế. Ba nước khẳng định phản đối mọi hành động đe dọa an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ả-rập Saudi.

Đây là lần đầu tiên cơ chế phòng thủ chung Mecca được kích hoạt kể từ khi Ả-rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận này ngày 7-8-2026. Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác quốc phòng ba bên và xác định an ninh của các nước thành viên có mối liên hệ chặt chẽ trong khuôn khổ phòng thủ chung.

Tại cuộc họp ở Riyadh, ba nước cũng quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nauman Mahmood đã nghỉ hưu của Pakistan làm Tổng Thư ký đầu tiên của Liên minh Phòng thủ Mecca, với nhiệm kỳ 3 năm.

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