Tổng thư ký LHQ: Đã đến lúc thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza phải trở thành vĩnh viễn

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nhằm hướng tới hòa bình lâu dài ở Dải Gaza. (Nguồn: Anadolu)

Trong tuyên bố nhân 3 năm kể từ khi xung đột Gaza bùng phát, ông Guterres cho rằng, lệnh ngừng bắn đạt được một năm trước đã giúp giảm bớt phần nào tình trạng căng thẳng, nhưng chưa mang lại an ninh, hỗ trợ nhân đạo đầy đủ hoặc một lộ trình đáng tin cậy cho quá trình phục hồi và hòa bình.

Người đứng đầu LHQ kêu gọi các bên tiến tới những giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn, dựa trên Kế hoạch toàn diện chấm dứt xung đột Gaza, đồng thời nhấn mạnh cần biến lệnh ngừng bắn thành thỏa thuận lâu dài, cho phép triển khai hỗ trợ nhân đạo trên quy mô lớn và tôn trọng luật pháp quốc tế.

“Đã đến lúc thỏa thuận ngừng bắn phải trở thành vĩnh viễn. Đã đến lúc cho phép viện trợ nhân đạo trên quy mô lớn. Và đã đến lúc tôn trọng luật pháp quốc tế”, Tổng thư ký nhấn mạnh.

Đề cập nguồn gốc xung đột, ông Guterres lên án các cuộc tấn công ngày 7/10/2023, trong đó các nhóm vũ trang Palestine sát hại hơn 1.200 người tại Israel và bắt giữ 251 con tin.

Ông nhấn mạnh các hoạt động quân sự sau đó đã gây ra “những đau khổ không thể kể xiết” đối với người Palestine tại Gaza, với số người thiệt mạng lớn, tình trạng di dời trên diện rộng và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng.

Ông Guterres kêu gọi chấm dứt ngay tình trạng người dân Gaza tiếp tục chịu tổn thất, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần thiết lập một lộ trình chính trị đáng tin cậy để người Israel và Palestine có thể chung sống với các quyền bình đẳng và được bảo đảm phẩm giá.

Theo số liệu của phía Palestine, kể từ tháng 10/2023, các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza đã khiến hơn 74.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 175.000 người bị thương, đồng thời phá hủy khoảng 90% cơ sở hạ tầng của vùng lãnh thổ này.

Cơ quan y tế Gaza cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, quân đội Israel đã khiến 1.454 người Palestine thiệt mạng và 5.090 người bị thương.