Nga: 650 UAV tấn công Moskva khiến 2 người thiệt mạng, hàng chục ngôi nhà hư hại

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 6/10 cho biết hai dân thường đã thiệt mạng và chín người bị thương sau khi Ukraine phóng 650 thiết bị bay không người lái (UAV) về phía Moskva và khu vực xung quanh trong đêm 5/10.

Trong khi đó, theo tuyên bố vào rạng sáng 6/10 của Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin, phần lớn số UAV đã bị phá hủy tại các "tuyến phòng thủ từ xa", trong khi 134 chiếc bị đánh chặn khi tiếp cận Moskva.

Tại tỉnh Moskva, Thống đốc Andrey Vorobyov cho biết hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa 185 UAV. Một nam thanh niên 20 tuổi thiệt mạng tại khu dân cư Radumlya, phía Tây Bắc Moskva, trong khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể một người đàn ông 71 tuổi dưới đống đổ nát của một ngôi nhà riêng bị phá hủy tại Barybino, phía Nam thủ đô. Một phụ nữ trong cùng ngôi nhà cũng bị thương.

Một người đàn ông tại Pokrovskoye, phía Tây Moskva, phải nhập viện do bị thương bởi mảnh văng, trong khi hai cư dân tại khu vực Istra, cũng ở phía Tây thủ đô Liên bang Nga, được đưa tới bệnh viện. Ba người tại Lyakhovo, phía Nam Moskva, được chăm sóc y tế nhưng từ chối nhập viện.

Theo ông Vorobyov, tổng cộng 47 ngôi nhà riêng trên toàn tỉnh bị hư hại. Tại Lobanovo, phía Nam thủ đô Liên bang Nga, cửa sổ và kính ban công của bốn căn hộ bị vỡ, trong khi một nhà máy nồi hơi gần đó cũng bị hư hại. Ba ô tô bị ảnh hưởng và một đám cháy nhỏ tại nhà kho ở Litvinovo, phía Tây Bắc Moskva, đã được dập tắt.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Lien bang Nga cho biết, trên toàn quốc, tổng cộng có 868 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn trong đêm.

Vào hôm 6/10, ông Rodion Miroshnik, người đứng đầu phái bộ của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga phụ trách theo dõi các vụ việc mà Moskva cáo buộc là tội ác chiến tranh của Ukraine, nói với hãng thông tấn TASS rằng 29 dân thường, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng và 206 người bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực của Liên bang Nga chỉ trong tuần qua. Ông Miroshnik cho biết thêm 98% số nạn nhân là do các cuộc tấn công bằng UAV.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga trong những tuần gần đây, nhắm vào các nhà máy lọc dầu và nhiều mục tiêu khác sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hôm 4/10 cho biết đã "ghi nhận" tuyên bố này, đồng thời cam kết tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng liên quan. Moskva khẳng định nước này không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.