Bang New York (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp do bùng phát bệnh sởi

Chính quyền New York cho biết, bang này đã ghi nhận 108 ca sởi trong năm nay tính đến ngày 3/10. Trong đó, 92 ca xuất hiện từ ngày 15/7 tại các cộng đồng nông thôn có tỷ lệ tiêm chủng thấp, trải rộng trên 18 quận. Thành phố New York ghi nhận 7 ca.

Đợt bùng phát này xảy ra trong bối cảnh các ca mắc sởi gia tăng tại các vùng nông thôn của New York và các bang lân cận. Cơ quan Y tế bang Pennsylvania cùng ngày 5/10 thông báo tính từ đầu năm đến nay đã xác nhận 1.004 ca mắc sởi tại 39 quận trên toàn bang, trong đó có 5 ca tử vong liên quan đến bệnh sởi.

Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ, từ đầu năm đến nay đến ngày 1/10, nước này ghi nhận tổng cộng 3.887 ca mắc sởi, trong đó 3.869 ca được báo cáo tại 47 bang và vùng lãnh thổ, cùng 18 ca mắc là du khách nước ngoài đến Mỹ.

CDC Mỹ khuyến cáo người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất phòng ngừa bệnh sởi. Theo CDC Mỹ, tỷ lệ trẻ mẫu giáo được tiêm vaccine MMR tại Mỹ đã giảm xuống 92,4% trong năm học 2025-2026, thấp hơn mức 95% được xem là cần thiết để duy trì miễn dịch cộng đồng ở mức cao.

Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 5/10 đến ngày 4/11.