Hàn Quốc báo động với hàng loạt vụ AI tấn công ngân hàng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Reuters)

“Trong một số vụ tấn công mạng đã xuất hiện dấu hiệu sử dụng AI, gây ra lo lắng đáng kể trong công chúng. Hãy nhanh chóng xác định rõ tình hình, đồng thời tập trung nhân lực và nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại”, ông Lee phát biểu tại cuộc họp nội các.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn về hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng thương mại, khiến thông tin cá nhân của khách hàng bị xâm phạm.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết Shinhan Bank, KB Kookmin Bank và một số ngân hàng khác đã báo cáo các vụ tấn công mạng. Yonhap đưa tin Hana Bank và Woori Bank cũng đã bị xâm phạm dữ liệu.

Cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết về loại công cụ AI được sử dụng trong các vụ tấn công, cũng như quy mô đầy đủ của những vụ xâm nhập này.

Ngày 4/10, Chủ tịch FSC Lee Eog-weon triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các hiệp hội trong ngành tài chính, cơ quan quản lý và lãnh đạo các tổ chức bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo rằng ngành tài chính phải ứng phó với mức độ cảnh giác cao nhất.

Văn phòng Điều tra quốc gia Hàn Quốc cho biết đã thành lập đội điều tra gồm 28 thành viên để làm rõ vụ việc.

Các quan chức cũng đang xem xét chuyển vụ việc sang Cơ quan Điều tra tội phạm nghiêm trọng mới được thành lập. Cơ quan này phụ trách các vụ tấn công nhằm vào cơ sở trọng yếu của nhà nước và hạ tầng tài chính.

Hồi tháng 9, Úc cho biết tác nhân của OpenAI đã xâm nhập cổng dữ liệu y tế của chính phủ từ tháng 6 và truy cập trái phép vào các tệp dữ liệu. Đây có thể là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc một tác nhân AI thực hiện hành vi tấn công vào trang web của chính phủ.

Tuần trước, một công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cho biết các tác nhân AI đã xâm nhập trang web của chính phủ Canada nhưng thất bại.