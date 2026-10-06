Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan họp khẩn đưa quân tới Saudi Arabia theo Hiệp ước Mecca

Ngày 7/8/2026, tại thành phố Mecca, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (giữa, phía trước) cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký hiệp định phòng thủ giữa ba nước. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo truyền thông châu Âu, thông tin này được cả ba nước công bố ngày 5/10, trong bối cảnh Saudi Arabia đang phải đối mặt với các cuộc tấn công gia tăng từ lực lượng Houthi ở Yemen.

Tháng 8 vừa qua, ba nước đã ký Hiệp định Quốc phòng Chung Mecca, cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một bên bị tấn công.

Hiệp ước này quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ (quốc gia có quân đội lớn thứ hai trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), Pakistan (quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân) và Saudi Arabia (cường quốc lớn ở khu vực vùng Vịnh).

Tại cuộc họp khẩn cấp, các bên đề cập đến những cuộc tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia, đặc biệt là các vụ tấn công nhằm vào hai thánh địa Mecca và Medina, song không trực tiếp đề cập đến lực lượng Houthi thân Iran.

Trong một tuyên bố chung, ba bên phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công hay mối đe dọa nhằm vào an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia.

Các bên cũng nhất trí ngay lập tức triển khai trên thực tế các cam kết phòng thủ tập thể, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để cung cấp lực lượng và năng lực quân sự đã thỏa thuận, cũng như bảo đảm việc triển khai nhanh chóng các lực lượng này tới Saudi Arabia.

Tuyên bố không nêu rõ vai trò cụ thể của số quân này khi đến Saudi Arabia, cũng như không cho biết số lượng binh sĩ được triển khai.

Saudi Arabia liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng dầu khí và tàu thuyền kể từ khi cuộc nội chiến Yemen bùng phát trở lại vào tháng 7.

Trong tháng 9, lực lượng này đã phát động một cuộc tấn công mới, chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ từ tay chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Ngày 5/10, chính phủ Yemen đã mở cuộc phản công với sự hỗ trợ của Riyadh nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Houthi kiểm soát, trong đó có những khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này hơn một thập kỷ qua.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan chuẩn bị triển khai lực lượng tới Saudi Arabia được xem là bước đi cụ thể nhằm thực hiện các cam kết phòng thủ chung giữa ba nước, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực đang diễn biến phức tạp.