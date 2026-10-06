Yemen triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Houthi

Ngày 5/10, quân đội Yemen và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã phát động chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, một ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi công bố mục tiêu đầy tham vọng là giành lại toàn bộ lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Quân đội Yemen ngày 5/10 cho biết, các hoạt động quân sự đã bắt đầu tại Sanaa do Houthi kiểm soát, trong khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã tấn công các "mục tiêu quân sự" của Houthi tại thành phố Hodeida bên bờ Biển Đỏ.

Một phát ngôn viên liên minh đăng trên mạng xã hội X cho biết, lực lượng hải quân đã "phá hủy các kho vũ khí, cơ sở cất trữ tàu thuyền gài chất nổ và thủy lôi", đồng thời "ngăn chặn một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch" nhằm vào các tuyến đường thủy ở phía Nam Biển Đỏ.

Các quan chức Yemen cho biết, lực lượng liên minh với chính phủ được quốc tế công nhận đã giành lại thị trấn quan trọng Dhubab, ngay phía Bắc eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.

Thông báo ngày 4/10 được đưa ra sau khi các tay súng Houthi chiếm một tuyến đường huyết mạch nối thành phố Taiz ở phía Tây Nam với thành phố Aden do chính phủ kiểm soát, qua đó cô lập Taiz. Lực lượng Houthi đã bao vây Taiz trong hơn một thập kỷ.

Houthi tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Riyadh

Trong khi đó, một phát ngôn viên quân sự Houthi ngày 5/10 cho biết, tên lửa đạn đạo và UAV đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và một nhà máy lọc dầu tại thành phố Rabigh bên bờ Biển Đỏ.

Phát ngôn viên này cho biết, nhà máy lọc dầu Aramco tại Rabigh cũng bị tấn công, cùng với các cơ sở quân sự và những sân bay nhỏ hơn ở khu vực phía Nam.

Các nhà chức trách Saudi Arabia chưa xác nhận những cuộc tấn công được báo cáo.

Liên minh Mecca triển khai lực lượng

Để đáp trả đợt leo thang mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày 5/10 nhất trí triển khai binh sĩ theo thỏa thuận phòng thủ tập thể trong khuôn khổ Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca mà hai nước ký với Saudi Arabia hồi tháng 8.

Động thái này được đưa ra sau cuộc họp khẩn tại Riyadh.

Trong tuyên bố chung, ba nước "tái khẳng định sự phản đối đối với bất kỳ cuộc tấn công hoặc mối đe dọa nào nhằm vào an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc".

Tuyên bố không nêu cụ thể lực lượng được triển khai sẽ đảm nhận vai trò gì khi tới Saudi Arabia.

Ba nước lên án việc Houthi nhắm mục tiêu vào hai thành phố linh thiêng nhất của Saudi Arabia là Mecca và Medina, đồng thời nhất trí cung cấp "các lực lượng và năng lực quân sự đã được thống nhất", sẽ được triển khai tại Saudi Arabia.

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy sau một cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia thực hiện nhằm vào một nhà máy ở Sana'a của Yemen hôm Chủ nhật. (Ảnh: Đài truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành/EPA cung cấp)

Xung đột giữa Saudi Arabia và Houthi leo thang như thế nào?

Những diễn biến mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận làm bùng phát trở lại cuộc nội chiến Yemen sau lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm.

Thỏa thuận đình chiến năm 2022 giữa Houthi và Saudi Arabia sụp đổ vào tháng 7, sau khi lực lượng nổi dậy cho phép một máy bay Iran hạ cánh xuống Sanaa của Yemen, động thái thách thức quyền kiểm soát không phận Yemen của Saudi Arabia.

Sau đợt leo thang này, Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia.

Tháng trước, Houthi đã giành quyền kiểm soát bờ biển Yemen trên Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb (tuyến hàng hải quan trọng của thế giới) từ tay chính phủ, trong khi ông Al-Alimi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Cùng thời điểm, Houthi liên tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát Sanaa và phần lớn các khu vực phía Tây Yemen, nơi tập trung đông dân cư, kể từ khi cuộc nội chiến Yemen bắt đầu vào năm 2014.

Thế Hải (Theo DW, Theguardian)