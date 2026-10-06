Mỹ-Hàn Quốc chung lập trường đối với Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, phát biểu tại phiên chất vấn của Quốc hội về hoạt động của Bộ Ngoại giao, ông Cho Hyun cho biết, qua nhiều cuộc gặp cấp cao, Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận lập trường chính sách thống nhất đối với Triều Tiên và cam kết phối hợp.

Hai bên tiếp tục tham vấn chặt chẽ nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng trở lại đối thoại và đàm phán, đồng thời thúc đẩy Trung Quốc và Nga đóng vai trò mang tính xây dựng.

Theo Ngoại trưởng Cho, chính phủ Hàn Quốc sẽ tìm kiếm “tiến triển thực chất” trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua cách tiếp cận từng bước và thực tế, hướng tới việc ngăn chặn, giảm quy mô và cuối cùng loại bỏ năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước đó, xuất hiện lo ngại Washington có thể chuyển trọng tâm sang những mục tiêu thấp hơn phi hạt nhân hóa, như kiểm soát vũ khí hoặc giảm căng thẳng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu phi hạt nhân hóa có phải mục tiêu của ông khi nối lại tiếp xúc với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hay không. Sau đó, chính phủ Mỹ tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa “hoàn toàn” Triều Tiên.

Liên quan quan hệ với Trung Quốc, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết, Seoul dự kiến thúc đẩy các cuộc trao đổi cấp cao với Bắc Kinh bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tháng 11. Hàn Quốc sẽ kiểm soát các vấn đề nhạy cảm, trong đó có vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), để không cản trở đà phát triển quan hệ song phương.

Về Nga, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn QUốc, Seoul vẫn duy trì các kênh liên lạc cần thiết với Moscow, đồng thời bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động hợp tác quân sự đang diễn ra giữa Triều Tiên và Nga và kêu gọi chấm dứt hoạt động này.

Đối với tranh cãi ngoại giao với Ukraine liên quan hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt, Ngoại trưởng Cho Hyun cho rằng, việc làm rõ các thông tin liên quan những vấn đề hai nước đã thỏa thuận riêng là điều cần thiết để phát triển quan hệ song phương. Ông khẳng định Seoul sẽ tiếp tục xử lý vấn đề trên cơ sở nguyên tắc thông qua trao đổi ngoại giao.

Về Mỹ, Ngoại trưởng Cho Hyun thông tin, Seoul đang chú ý tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của cường quốc này, dự kiến diễn ra vào tháng 11, đồng thời sẽ theo dõi sát kết quả và tìm cách mở rộng hơn nữa sự ủng hộ đối với liên minh song phương tại Quốc hội Mỹ.