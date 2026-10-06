Vụ nữ tử tù Mỹ bị tiêm thuốc độc 2 lần nhưng không tử vong: Số phận cô sẽ ra sao tiếp theo?

Sau vụ hành quyết bất thành đối với tử tù Christa Pike, một số lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng hòa tại bang Tennessee, Mỹ, đang muốn xem xét thêm các phương thức hành quyết khác, trong đó có ghế điện.

Theo Associated Press (AP) ngày 5/10/2026, động thái này diễn ra sau khi Tennessee thất bại trong việc hành quyết Pike bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Các nhân viên nhà tù đã sử dụng hai liều pentobarbital, một loại thuốc thuộc nhóm barbiturate, nhưng không thể khiến nữ tử tù tử vong.

Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn, ứng viên Cộng hòa tranh cử chức thống đốc Tennessee, cho rằng vụ hành quyết bất thành không nên trở thành lý do để bang dừng án tử hình. Thay vào đó, bà cho rằng Tennessee cần xem xét lại cách thức thực hiện các vụ hành quyết.

“Nếu là tiêm thuốc độc, nếu là ghế điện, điều chúng ta biết là phải tìm ra một cách để thực hiện việc này và thực hiện thành công”, Blackburn nói với AP.

Nữ tử tù Christa Pike (Ảnh: BBC).

Có thể mở rộng các phương thức hành quyết

Các lãnh đạo lập pháp hàng đầu của Tennessee đã trao đổi với Blackburn về khả năng thay đổi luật liên quan đến hành quyết trong kỳ họp lập pháp năm 2027.

Chủ tịch Hạ viện Tennessee Cameron Sexton cho biết bang muốn mở rộng số phương thức hành quyết được phép sử dụng.

Ông nói hiện chưa xác định cụ thể những phương thức nào sẽ được bổ sung, nhưng cho rằng “không có phương thức nào bị loại khỏi bàn cân” vào thời điểm này.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, hầu hết các bang của Mỹ vẫn cho phép án tử hình đều sử dụng tiêm thuốc độc làm phương thức chính. Tuy nhiên, một số bang lựa chọn những phương thức khác.

South Carolina quy định điện giật là phương thức mặc định, trong khi Idaho sử dụng đội xử bắn làm phương thức mặc định. Một số bang cho phép tử tù lựa chọn cách thức hành quyết.

Hiện có 9 bang của Mỹ cho phép sử dụng điện hoặc khí độc trong hành quyết, trong đó 5 bang quy định cụ thể khí nitơ. Năm bang khác cho phép xử tử bằng đội xử bắn.

Florida, bang thực hiện nhiều vụ hành quyết nhất tại Mỹ trong năm nay, sử dụng quy trình tiêm ba loại thuốc, gồm thuốc an thần, thuốc gây liệt và một loại thuốc làm tim ngừng hoạt động.

Christa Pike vẫn phải nhập viện

Vụ hành quyết Pike khiến quy trình tử hình của Tennessee nhận được sự chú ý trên toàn nước Mỹ. Ngày 30/9, các quan chức nhà tù đã tiêm cho Pike hai liều pentobarbital với mục đích gây tử vong. Tuy nhiên, nữ tử tù vẫn sống sót.

Theo luật sư của Pike, bà vẫn đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Pike bất tỉnh và phải sử dụng máy thở. Trên cánh tay bà xuất hiện các vết phồng rộp và bỏng do thuốc.

Pike, hiện 50 tuổi, bị kết án tử hình vì hành vi tra tấn và sát hại bạn học Colleen Slemmer vào năm 1995. Khi gây án, Pike mới 18 tuổi và sau đó trở thành một trong những phụ nữ trẻ nhất từng bị đưa vào khu tử tù tại Mỹ.

Sau vụ việc, Thống đốc Tennessee Bill Lee đình chỉ vụ hành quyết duy nhất còn lại được lên lịch trong năm 2026 và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về hệ thống án tử hình của bang. Ông Lee cũng thông báo rằng người đứng đầu Sở Cải huấn Tennessee sẽ rời chức vụ.

Blackburn cho rằng Tennessee cần tiến hành một cuộc thay đổi toàn diện, từ nhân sự, quy trình cho tới các quy định và cách thức thực hiện hành quyết. Trong khi đó, luật Tennessee hiện đã cho phép sử dụng ghế điện nếu cơ quan cải huấn không thể thực hiện việc tiêm thuốc độc dù đã có những nỗ lực hợp lý. Luật bang cũng cho phép những người phạm tội trước năm 1999 lựa chọn phương thức điện giật.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, có 5 tử tù Tennessee lựa chọn bị hành quyết bằng ghế điện. Phương thức này vẫn có thể là một lựa chọn đối với khoảng 2/3 trong số 40 người hiện nằm trong danh sách tử tù của bang.

Có thể đưa ghế điện thành phương thức chính

Chủ tịch Hạ viện Cameron Sexton cho biết cơ quan lập pháp có thể cân nhắc sửa luật để bang được quyền lựa chọn phương thức hành quyết.

Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện William Lamberth cho biết ông cởi mở với khả năng biến điện giật thành phương thức hành quyết chính của Tennessee.

Tuy nhiên, ông cho rằng dù lựa chọn phương thức nào, bang cũng không nên mất quá nhiều thời gian để thay đổi.

Lamberth nói mục tiêu là bảo đảm các bản án tử hình được thực hiện hiệu quả, đúng quy trình và nhân đạo, đồng thời không muốn những thay đổi mới khiến việc thực thi án bị trì hoãn thêm đối với gia đình các nạn nhân.

Thượng nghị sĩ bang Todd Gardenhire, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Tennessee, cho biết ông kỳ vọng một cuộc rà soát kỹ lưỡng sẽ được tiến hành để xác định điều gì đã xảy ra và làm thế nào để cải thiện quy trình hành quyết. Ông cho rằng ghế điện là một trong những phương án đơn giản và nhanh chóng nhất.

Vụ Christa Pike vì thế đang tạo sức ép buộc Tennessee xem xét lại hệ thống hành quyết của bang. Tuy nhiên, tại thời điểm AP đăng bài ngày 5/10, Tennessee mới chỉ đang cân nhắc các phương án và chưa chính thức quyết định chuyển sang sử dụng ghế điện làm phương thức hành quyết chính.