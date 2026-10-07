Nuôi ô tô, cách nào giảm bớt chi phí?

Việc mua một chiếc ô tô chỉ là bước đầu. Sau khi trở thành chủ xe, còn phải duy trì nhiều khoản chi phí như nhiên liệu, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm và các khoản phát sinh trong quá trình sử dụng.

Chi phí để duy trì một chiếc ô tô có thể trở thành khoản cố định đáng kể trong ngân sách gia đình. (Ảnh: Phương Linh)

Đặc biệt tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, chi phí để duy trì một chiếc ô tô có thể trở thành khoản cố định đáng kể trong ngân sách gia đình. Tuy nhiên, tiết kiệm không nhất thiết đồng nghĩa với cắt giảm những khoản cần thiết cho chiếc xe.

Dưới đây là những lời khuyên có thể giúp chủ xe giảm chi phí, được sắp xếp từ những thay đổi đơn giản nhất đến quyết định có tác động lớn hơn.

Dọn lại cốp xe, đừng biến ô tô thành “chiếc kho di động”

Đây là một trong những cách đơn giản nhất để giảm chi phí sử dụng xe mà gần như không cần bỏ thêm tiền.

Nhiều người có thói quen để sẵn vali, đồ thể thao, thùng hàng, dụng cụ hoặc những vật dụng không thường xuyên sử dụng trong cốp.

Khi không thực sự cần thiết, những món đồ này có thể khiến chiếc xe phải gánh thêm trọng lượng trong mỗi hành trình, khiến nhiên liệu tiêu hao nhanh hơn, tốn kém hơn về mặt chi phí nhiên liệu.

Chủ xe có thể tập thói quen lấy những vật dụng không cần thiết ra khỏi xe sau mỗi chuyến đi. Thay đổi này vừa giúp khoang xe gọn gàng hơn, vừa tránh phải thường xuyên chở theo những thứ không phục vụ nhu cầu di chuyển.

Cân nhắc kỹ trước khi mua thêm phụ kiện

Sau khi mua xe, phụ kiện là một trong những khoản dễ khiến ngân sách phát sinh thêm. Camera, thảm sàn, màn hình, phim cách nhiệt, cảm biến, giá nóc hay các món đồ trang trí đều có thể khiến chủ xe chi thêm một khoản đáng kể.

Chủ xe nên cân nhắc kỹ trước khi mua thêm phụ kiện cho chiếc xe của mình. (Ảnh: Phương Linh)

Không phải phụ kiện nào cũng không cần thiết. Những thiết bị phục vụ an toàn hoặc giải quyết một nhu cầu sử dụng thực tế có thể đáng tiền.

Vấn đề nằm ở những món đồ được mua chỉ vì tâm lý “xe người ta có thì xe mình cũng phải có”. Trước mỗi lần mua thêm phụ kiện, chủ xe có thể đặt câu hỏi liệu món đồ đó có thực sự giúp chiếc xe an toàn, tiện dụng hoặc phù hợp hơn với nhu cầu của mình hay không.

Nếu câu trả lời là không, việc chưa mua ngay có thể giúp tránh một khoản chi không thực sự cần thiết.

Tính lại tiền gửi xe và cách sử dụng ô tô

Với những người đang thuê chỗ đỗ dài hạn, việc khảo sát và so sánh một vài bãi xe trong khu vực có thể giúp giảm chi phí cố định.

Chênh lệch vài trăm nghìn đồng mỗi tháng có thể không quá lớn ở thời điểm hiện tại, nhưng sau một năm có thể trở thành khoản tiền đáng kể.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng có thể xem lại tần suất sử dụng ô tô. Nếu công việc không bắt buộc phải dùng xe mỗi ngày, ô tô không nhất thiết phải trở thành phương tiện mặc định cho mọi chuyến đi.

Những ngày không cần chở người, chở đồ hoặc di chuyển quá xa, phương tiện công cộng, đi chung xe hoặc các hình thức di chuyển khác có thể được cân nhắc.

Tiết kiệm ở cách bảo dưỡng

Bảo dưỡng là khoản không nên tùy tiện cắt giảm chỉ để tiết kiệm trong ngắn hạn. Thay dầu, kiểm tra phanh, lốp, ắc quy, lọc gió hay hệ thống làm mát đúng thời điểm giúp xe duy trì trạng thái vận hành ổn định, đồng thời phát hiện sớm những vấn đề có thể trở thành hư hỏng lớn nếu kéo dài.

Bảo dưỡng là khoản không nên tùy tiện cắt giảm chỉ để tiết kiệm trong ngắn hạn nếu không sẽ có thể trở thành hư hỏng lớn nếu kéo dài. (Ảnh: Phương Linh)

Tuy nhiên, bảo dưỡng đúng cách không có nghĩa là mỗi lần đưa xe vào xưởng đều phải thay tất cả những hạng mục được tư vấn.

Chủ xe nên bám sát khuyến cáo của nhà sản xuất về thời gian hoặc số km bảo dưỡng, đồng thời xem xét tình trạng thực tế của xe.

Những hạng mục chưa đến thời điểm thay hoặc chưa thực sự cần thiết có thể được cân nhắc thay sau, thay vì chi tiền chỉ vì tâm lý đã bảo dưỡng thì phải làm cho đầy đủ.

Nói cách khác, có thể tiết kiệm ở cách bảo dưỡng, nhưng không nên tiết kiệm bằng cách bỏ bảo dưỡng.

Đừng vội đổi xe chỉ vì có mẫu mới

Đây là quyết định có thể tạo ra khoản chênh lệch lớn nhất đối với ngân sách của một gia đình đang sở hữu ô tô.

Một chiếc xe vẫn vận hành tốt nhưng sau 2-3 năm sử dụng có thể khiến chủ nhân muốn đổi sang mẫu mới hơn, nhiều tính năng hơn hoặc đơn giản là có thiết kế đẹp hơn. Tuy nhiên, đổi xe cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu một vòng chi phí mới.

Chủ xe có thể phải bỏ thêm tiền, tiếp tục chịu chi phí tài chính nếu vay mua xe, thanh toán các khoản phí liên quan đến giao dịch và đối mặt với phần giá trị xe đã mất đi theo thời gian.

Nếu chiếc xe hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, tiếp tục sử dụng lâu hơn có thể là một cách để hạn chế những khoản chi phát sinh từ việc đổi xe.

Với người đang “nuôi ô tô” ở đô thị, tiết kiệm vì thế không nhất thiết bắt đầu từ việc tìm một chiếc xe rẻ hơn.

Đôi khi, những thay đổi đơn giản trong cách sử dụng, mua sắm, bảo dưỡng và quyết định thời điểm đổi xe mới là yếu tố quyết định số tiền phải bỏ ra để duy trì chiếc ô tô trong dài hạn.