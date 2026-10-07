Cập nhật bảng giá xe hãng Bentley mới nhất tháng 10/2026.

Bentley là thương hiệu xe siêu sang đến từ Anh Quốc, nổi tiếng nhờ thiết kế bề thế, khả năng vận hành mạnh mẽ và chất lượng chế tác tinh xảo. Các mẫu xe Continental GT, Bentayga, Flying Spur hay Continental GTC được khách hàng chú ý nhờ ngoại hình sang trọng, khoang nội thất xa hoa và trải nghiệm vận hành đẳng cấp.

Bên cạnh phong cách thiết kế đặc trưng, Bentley còn ghi dấu ấn với nhiều chi tiết thủ công, vật liệu cao cấp và khả năng cá nhân hóa theo sở thích của chủ xe. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng đề cao sự xa xỉ, tiện nghi và tính độc bản, đồng thời mong muốn sở hữu một mẫu xe thể hiện rõ vị thế và phong cách cá nhân.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Bentley mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe Bentley để chuẩn bị tài chính.